 Noul satelit-spion al Poloniei a fotografiat unul dintre secretele Chinei: un portavion gigant, „cel mai probabil, va fi echipat cu reactoare nucleare” | adevarul.ro
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Noul satelit-spion al Poloniei a fotografiat unul dintre secretele Chinei: un portavion gigant, „cel mai probabil, va fi echipat cu reactoare nucleare”

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Primele imagini transmise de satelitul de observație Mikroglob-1, lansat de Polonia în această vară, surprind șantierul naval din Dalian, unde ar fi în construcție al patrulea portavion al Chinei, și ceea ce, „cel mai probabil” sunt compartimente pentru reactoarele sale nucleare, potrivit producătorilor satelitului.

Șantierul naval din Dalian
Șantierul naval din Dalian Foto: X Creotech Instruments

Fotografiile au fost publicate de compania aerospațială poloneză Creotech Instruments, care susține că sistemul oferă Varșoviei o nouă capacitate strategică de supraveghere din orbită, relatează TVP World.

 „Un obiect deosebit de interesant”

Una dintre imaginile de înaltă rezoluție prezintă zona portuară din orașul Dalian, din nord-estul Chinei. Potrivit companiei, în șantier poate fi observat „un obiect deosebit de interesant”, respectiv viitorul portavion chinez aflat în construcție.

Reprezentanții Creotech afirmă că „cel mai probabil”, portavionul „va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, încă neacoperite de punte, sunt clar vizibile în imagine".

Compania a transmis, odată cu publicarea fotografiilor pe platforma X, că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită”, subliniind că programul Mikroglob contribuie la consolidarea capacităților naționale de observare prin satelit, a expertizei tehnologice locale și a securității statului.

Directorul executiv al companiei, Grzegorz Brona, a descris imaginile drept „un reper important” pentru programul spațial polonez.

Brona a precizat că este pentru prima dată când sunt prezentate public date colectate de un satelit integrat în sistemul de observare a Pământului dezvoltat de Polonia.

Creotech a evidențiat și capacitățile tehnice ale satelitului, care poate captura imagini atât în spectrul vizibil, cât și în infraroșu apropiat. Pentru demonstrație, compania a publicat fotografii ale orașului american New Orleans realizate în ambele moduri de operare.

Imaginile în infraroșu, în care vegetația apare în nuanțe de roșu, pot fi utilizate pentru monitorizarea mediului, evaluarea efectelor dezastrelor naturale sau analiza pagubelor provocate de operațiuni militare.

„Un nou pas către consolidarea securității Poloniei”

Mikroglob-1 este primul din cei patru sateliți dezvoltați în colaborare cu Ministerul polonez al Apărării. Celelalte trei aparate au fost lansate pe orbită săptămâna trecută, în cadrul strategiei Varșoviei de extindere a capacităților proprii de recunoaștere și supraveghere spațială.

Lansarea noilor sateliți reprezintă „un nou pas către consolidarea securității Poloniei” și a catalogat misiunea drept „un mare succes al ingeniozității tehnologice poloneze”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

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