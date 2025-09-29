search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute

Publicat:

Podul Marelui Canion Huajiang (China) s-a deschis duminică, redefinind înălțimile ingeniozității umane, potrivit, chiangraitimes.com. O călătorie care dura două ore pe drumuri montane dificile poate fi făcută acum în doar două minute, la o înălțime de 625 de metri.

 Presa chineză a descris foarte plastic momentul.

„Zorii se agățau de vârfurile carstice din Guizhou, în timp ce un zgomot profund se auzea peste Marele Canion Huajiang. Nu era râul Beipan de jos, nici vântul pe care localnicii îl numesc suflul Fantei Pământului. Era primul convoi care claxona în timp ce traversa podul Marelui Canion Huajiang, acum cel mai înalt pod de pe planetă, un reper din oțel și beton care vorbește despre dorința Chinei de progres”, relata, luni, 29 septembrie, publicația citată.

Panglica podului Huajiang Grand Canyon a fost tăiată pe 28 septembrie 2025, sub un cer scăldat în roșu și auriu. Oficialități, ingineri și mulțimi din orașele din apropiere s-au adunat pentru un moment pe care mulți îl așteptatu de zeci de ani.

Cel mai înalt pod din lume

Huajiang Grand Canyon Bridge se întinde pe 1.420 de metri între turnurile sale principale, are o lungime totală de 2.890 de metri și se ridică la 625 de metri deasupra fundului canionului, fiind cel mai înalt pod din lume.

Două turnuri gemene, fiecare cu o înălțime de 262 de metri, susțin autostrada Guizhou S57 Liuzhi–Anlong. Traseul leagă acum două punctee districte odată îndepărtate, oferind o traversare rapidă și sigură.

Pentru modeștii locuitori din Guizhou, o provincie din sud-vestul Chinei, care s-au confruntat ani la rând cu dificultăți în călătoriile lor dintr-un punct în altul, podul reprezintă o salvare. O călătorie care, până acum, se putea face în două ore, pe drumuri montane dificile, durează, pe acest pod, aproximativ două minute.

Construcția face să pară mici două turnuri Eiffel așezate unul peste altul, mai scrie publicația chineză. 

Podul principal este asamblat din 93 de secțiuni din grinzi de oțel, cântărind aproximativ 22.000 de tone, de trei ori greutatea Turnului Eiffel, conform publicației China’s Science and Technology Daily.

Podul traversează râul Beipan, deja străbătut de două dintre cele mai înalte poduri din lume. Pe lângă Podul Duge, situat la granița cu provincia Yunnan, deschis în 2016 și descris de BBC drept „o realizare inginerească imposibilă a Chinei”, există și Podul Beipanjiang Guanxing de 366 m, construit în 2003.

Zhang Yin, directorul departamentului de transport al provinciei Guizhou, a declarat într-o conferință de presă miercuri că, pentru construirea podului, inginerii au trebuit să depășească provocări precum vânturile puternice din canion și condițiile geologice complexe.

Podul Huajiang Grand Canyon. FOTO captură YouTube DRM News
Podul Huajiang Grand Canyon. FOTO captură YouTube DRM News

El a adăugat că proiectul a obținut 21 de brevete autorizate și că unele dintre progresele tehnice – inclusiv în domenii precum designul rezistent la vânt și construcția la altitudini mari – au fost incluse în standardele naționale pentru proiecte viitoare.

Potrivit highestbridges.com, Guizhou se află pe drumul de a avea peste 1.000 de poduri cu o înălțime de peste 100 m până în 2030. Dintre cele 50 de poduri cele mai înalte din lume – cu înălțimi de peste 300 m – doar trei se află în afara Chinei.

În Guizhou se află deja aproape jumătate din cele 100 de cele mai înalte poduri din lume,

China

