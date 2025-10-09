Semne de relansare. Podul-fantomă dintre China și Coreea de Nord, abandonat timp de un deceniu, ar putea fi în sfârșit deschis

Un pod uriaș, construit peste râul Yalu pentru a lega China de Coreea de Nord, pare să fie, în sfârșit, aproape de finalizare – după mai bine de zece ani de stagnare.

Podul, cunoscut drept New Yalu River Bridge, a rămas abandonat atât de mult timp încât fermierii din zonă ajunseseră să-l folosească pentru a-și usca recoltele, scrie The Su

Construcția, finanțată integral de China și finalizată pe partea chineză încă din 2014, a costat aproximativ 350 de milioane de dolari. Beijingul a amenajat chiar și un mic oraș la capătul drumului, cu blocuri și spații comerciale – toate rămase neocupate, în lipsa legăturii cu malul nord-coreean.

De partea Coreei de Nord, însă, lucrările nu au început până în 2019, iar secțiunea care lipsea măsura doar circa 3 kilometri. În locul unde ar fi trebuit să se conecteze cu infrastructura chineză, drumul se termina brusc într-un câmp de orez.

Trafic blocat și comerț încetinit

Între timp, traficul de mărfuri și pasageri s-a concentrat în continuare pe vechiul Pod al Prieteniei chino-coreene, construit în anii 1930. Acesta a fost avariat în timpul războiului din Coreea, când a fost bombardat de aviația americană, dar a fost refăcut ulterior și rămâne până astăzi principala rută dintre orașele Dandong (China) și Sinuiju (Coreea de Nord).

În ultimii ani, pe fondul creșterii comerțului bilateral, podul vechi a devenit suprasolicitat, generând timpi lungi de așteptare pentru camioane și autobuze.

Semne de relansare

Noi imagini din satelit publicate de Planet Labs arată relansarea lucrărilor pe partea nord-coreeană, pentru prima dată din 2020. În fotografii pot fi observate terenuri recent excavate și câteva clădiri cu acoperișuri albastre, interpretate ca baze logistice pentru reluarea proiectului.

Presa specializată NK News relatează că șantierul ar putea fi legat de un plan de dezvoltare economică coordonat de compania chineză Five Continents International Development Corporation (FCIDC). Proiectul ar include un parc logistic internațional în regiunea Sinuiju, menit să fluidizeze traficul de mărfuri la frontieră.

Pe partea chineză, infrastructura vamală este deja pregătită pentru trafic intens, cu terminale capabile să proceseze simultan zeci de camioane.

Comerțul revine după pandemie

Coreea de Nord și-a închis aproape complet granițele în timpul pandemiei de Covid-19, izolându-se chiar și de principalul său partener economic, China. Redeschiderea treptată a frontierelor, începută în 2023, a fost urmată de o reluare prudentă a comerțului și a schimburilor oficiale.

Totuși, tensiunile geopolitice persistă. În timp ce relațiile comerciale cu Beijingul par să se reîncălzească, Phenianul își consolidează tot mai vizibil legăturile cu Moscova, reluând turismul și cooperarea tehnologică cu Rusia, în timp ce frontiera cu China rămâne parțial controlată.

Podul, simbol al prudenței reciproce

Reluarea construcției la podul de peste Yalu ar putea fi semnalul unei apropieri economice lente, dar pragmatice, între cele două state.

Noua structură are patru benzi de circulație și, odată deschisă, ar urma să devină cel mai modern punct de trecere dintre China și Coreea de Nord.

Deocamdată, însă, rămâne un simbol al ambivalenței: o punte între două lumi care se privesc cu prudență, dar care știu că au nevoie una de cealaltă.