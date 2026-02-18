search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China mizează pe o soluție salvatoare la criza demografică: roboții

0
0
Publicat:

Populația Chinei scade într-un ritm istoric, iar economia țării, cândva alimentată de o forță de muncă uriașă, se pregătește să resimtă efectele unei crize demografice fără precedent. Rata natalității a atins minime record, amplificând temerile că forța de muncă uriașă a țării va scădea exact când numărul pensionarilor va crește semnificativ, relatează CNN.

Fabrică de asamblare a roboților în Shenzhen FOTO SHUTTERSTOCK
Fabrică de asamblare a roboților în Shenzhen FOTO SHUTTERSTOCK

Ca răspuns, Beijingul a lansat o serie de politici menite să stimuleze natalitatea—ajutoare financiare, reduceri de taxe și reguli mai simple pentru căsătorie—dar declinul continuă neabătut, arată datele publicate luna trecută.

Acum, liderii chinezi își pun speranțele într-un salvator neașteptat: automatizarea.

Experții avertizează însă: tranziția nu va fi ușoară.

„Automatizarea poate ajuta China să evite o criză economică, dar nu este o soluție magică. Este o cursă între populație și productivitate, cu mize uriașe pentru fiecare generație viitoare,” spune Guojun He, profesor de economie la Universitatea din Hong Kong.

De ani de zile, președintele Xi Jinping supraveghează modernizarea sectorului manufacturier al țării, obiectivul său fiind de a transforma China într-o putere high-tech autosuficientă. Această restructurare industrială se ciocnește acum cu o realitate demografică critică. Fără o intervenție, avertizează experții, o forță de muncă în scădere ar putea pune presiune pe sistemul de pensii, ar crește costurile pentru sănătate și ar submina productivitatea—erodând încrederea în instituții și creșterea economică.

„Dacă China continuă ca în ultimii 20 sau 30 de ani, se îndreaptă spre o criză uriașă,” spune Stuart Gietel-Basten, expert în demografie la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong. 

Răspunsul guvernului se află în tehnologie. Automatizarea, roboții și inteligența artificială sunt priviți ca instrumente pentru creșterea productivității muncii, cu potențialul de a compensa impactul unui număr tot mai mic de angajați în următoarele decenii.

Dar tranziția este plină de provocări. Înlocuirea forței de muncă umane cu mașini ar putea costa locuri de muncă pe termen scurt și ar putea schimba fundamental natura muncii—o sarcină dificilă într-o țară de 1,4 miliarde de oameni care și-a clădit creșterea economică pe munca ieftină și abundentă.

Pentru Partidul Comunist aflat la putere, miza este uriașă. Legitimitatea sa depinde de stabilitatea economică, iar obiectivul este ca China să devină o „țară dezvoltată de nivel mediu” în următorul deceniu. Modul în care Beijingul va gestiona această criză demografică și tehnologică va avea consecințe de amploare nu doar pentru China, ci și pentru economia globală.

„Automatizarea poate atenua semnificativ—dar nu complet—impactul economic al unei forțe de muncă în scădere,” spune Guojun He, profesor de economie la Universitatea din Hong Kong. „Este nevoie de un set de politici complementare, de la educație la securitate socială, pentru a funcționa eficient.”

Revoluția roboților

China este deja cea mai mare piață de roboți industriali din lume, deținând peste jumătate din totalul roboților instalați la nivel global în 2024, potrivit Federației Internaționale a Roboticii. Fabricile vibrează de brațe robotizate care sudează, vopsesc și asamblează produse în linii de producție „întunecate”, unde luminile nu sunt necesare.

Această automatizare a alimentat dominația Chinei în producția high-tech, de la vehicule electrice la panouri solare, ajutând țara să mențină un surplus comercial robust. Beijingul investește și în roboți umanoizi—peste 140 de companii dezvoltă astfel de tehnologii cu sprijin guvernamental. Deși sunt vizibili mai ales în spectacole televizate și promoții, unii roboți sunt deja testați în fabrici, laboratoare și centre logistice.

Experții subliniază că, deși strategia industrială „Made in China 2025” a fost gândită înainte de criza demografică, automatizarea și inteligența artificială sunt acum prezentate explicit ca soluții pentru a contracara efectele unui număr tot mai mic de angajați.

Îngrijirea unei națiuni îmbătrânite

Schimbarea demografică a Chinei nu se rezumă doar la fabrici. Adulții peste 60 de ani reprezintă deja 23% din populație și ar putea depăși jumătate până în 2100, potrivit ONU. Moștenirea politicii unui singur copil înseamnă că mulți vârstnici se vor baza pe un singur copil pentru îngrijire.

Roboții umanoizi, AI-ul, interfețele creier-computer și costumele exoschelet sunt testate pentru a sprijini îngrijirea persoanelor în vârstă, mass-media de stat promovând ideea de îngrijire non-stop oferită de roboți.

Între timp, sistemul de pensii publice se află sub presiune tot mai mare. „Dacă tehnologia crește suficient productivitatea, fiecare lucrător poate contribui mai mult chiar și în contextul unui număr crescut de pensionari,” spune Tianzeng Xu, analist la Economist Intelligence Unit.

Riscurile tranziției high-tech

Dar cursa între declinul populației și creșterea productivității ar putea avea un preț. Proiecțiile pe termen lung sugerează că scăderea forței de muncă ar putea depăși câștigurile în productivitate într-un orizont de câteva decenii, destabilizând economia.

Perturbările pe termen scurt sunt la fel de îngrijorătoare. În timp ce unele sectoare se confruntă cu lipsă de muncitori, altele ar putea fi afectate de o înlocuire masivă prin AI și roboți, estimările indicând impactul asupra a până la 70% din locurile de muncă în sectorul manufacturier. Oficialii au anunțat recent măsuri pentru a diminua efectul asupra angajaților.

Experții subliniază că gestionarea acestei tranziții necesită programe ample de recalificare și o rețea de protecție socială mai puternică. Muncitorii trebuie să treacă de la sarcini repetitive la roluri cu valoare adăugată sau să se adapteze la noi sectoare, în timp ce politici precum reforma pensiilor și extinderea vârstei de pensionare vor fi cruciale.

Automatizarea face parte din soluție, dar trebuie combinată cu politici de educație, muncă și sociale pentru a funcționa, spune Philip O’Keefe, profesor la Centre for Population Ageing Research din Australia.

Deși rata scăzută a natalității reprezintă o provocare majoră, guvernul chinez mai are timp să se adapteze. 

„Deși nu există nicio îndoială că rata natalității foarte scăzută va avea implicații majore asupra societății, scăderea populației totale și a populației active se va produce treptat, oferind timp pentru adaptare”, a conchis expertul.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Ajutor pentru România în lupta cu Rusia. Decizie de ultimă oră a Comisiei Europene
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie