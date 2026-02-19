Cum profită Beijingul de politicile lui Trump pentru a domina comerțul global: „Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală”

Beijingul accelerează negocierile pentru aproximativ 20 de acorduri de liber schimb și încearcă să se integreze mai profund în economia globală, profitând de incertitudinea creată de tarifele impuse de SUA. Potrivit unei analize Reuters, China urmărește astfel să contracareze presiunea Washingtonului și să-și consolideze poziția în comerțul mondial pe termen lung.

China vede în politica tarifară a fostului președinte american Donald Trump o șansă de a-și remodela rolul în comerțul global și de a-și proteja economia de aproximativ 19 trilioane de dolari de presiunile externe, informează Reuters. În acest context, autoritățile chineze încearcă să integreze capacitatea vastă de producție a țării în marile blocuri economice, inclusiv Uniunea Europeană, statele din Golf și acordurile comerciale din zona Pacificului.

Eforturile vizează accelerarea negocierilor pentru circa 20 de acorduri comerciale, unele aflate în discuție de ani de zile, în pofida temerilor legate de supraproducția Chinei, accesul inegal pe piețe și cererea internă slabă.

Planul de neutralizare a presiunii SUA

O analiză a aproximativ 100 de articole în limba chineză, semnate de experți în comerț apropiați de stat începând din 2017, indică o inițiativă coordonată de consilierii politici ai Beijingului pentru a inversa direcția politicii comerciale americane și a neutraliza strategia de izolare promovată de Washington.

Potrivit unor interviuri cu oficiali și diplomați comerciali, China a început deja să pună în aplicare acest plan. Un exemplu este acordul încheiat cu Canada în timpul vizitei premierului Mark Carney la Beijing, în ianuarie, care reduce tarifele pentru vehiculele electrice chinezești și face parte dintr-o serie de înțelegeri menite să contrabalanseze influența SUA.

Un oficial chinez a rezumat abordarea astfel: „Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală”, referindu-se la agenda comercială disruptivă a lui Trump.

Diplomație economică și ofensivă globală

Schimbarea de ton a Chinei este vizibilă și la nivel diplomatic. Dacă anterior Beijingul invoca retorica confruntării, acum promovează multilateralismul și comerțul liber, în timp ce diplomații chinezi fac turul lumii pentru a atrage parteneri comerciali.

În ianuarie, cel mai înalt diplomat chinez a vizitat Lesotho, afectată de tarife americane ridicate, promițând cooperare în dezvoltare. În paralel, presa de stat a anunțat aplicarea unor tarife zero la importurile din 53 de țări africane. China promovează și sisteme vamale bazate pe inteligență artificială și modernizează infrastructura digitală a comerțului, încercând să devină indispensabilă pentru partenerii economici.

Documentele de politică arată clar obiectivul: integrarea atât de profundă în comerțul global încât partenerii să nu-și poată permite să se decupleze sub presiunea SUA. „În contracararea concurenței strategice a SUA cu China, «anti-decuplarea» ar trebui să devină obiectivul principal al Chinei”, a scris cercetătorul Ni Feng în 2024.

Acorduri vizate: UE, Golful și pactul transpacific

Oficialii chinezi încearcă să deblocheze negocierile comerciale cu state precum Honduras, Panama, Peru, Coreea de Sud și Elveția. În același timp, ministrul de externe Wang Yi a surprins negociatorii europeni ridicând ideea unui posibil acord de liber schimb cu UE și a presat Consiliul de Cooperare al Golfului să finalizeze negocierile comerciale de lungă durată.

Beijingul tratează drept prioritate și aderarea la Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), inițial conceput pentru a contracara influența Chinei înainte ca SUA să se retragă în 2017.

Obstacol major: surplusul comercial uriaș

Ambițiile Chinei sunt însă complicate de excedentul comercial masiv, estimat la aproximativ 1,2 trilioane de dolari. Unele state se tem că accesul extins pe piețe ar permite companiilor chineze să exporte și mai multe bunuri ieftine, în timp ce consumul intern rămâne slab.

Wendy Cutler, fost negociator-șef pentru Parteneriatul Trans-Pacific, a declarat că Beijingul are oportunitatea de a promova comerțul și multilateralismul, dar trebuie să demonstreze prin acțiuni concrete: „Și, având în vedere dezechilibrele comerciale uriașe, precum și unele dintre măsurile coercitive pe care le ia în prezent împotriva unor țări precum Japonia, este greu de văzut cum ar putea să-și pună în practică intențiile”.

Un diplomat european de rang înalt a respins, la rândul său, propunerile Beijingului drept „pură propagandă chineză”, subliniind că Bruxelles-ul nu are în plan, deocamdată, un acord comercial.

Lecțiile strategice și miza pe termen lung

Consilierii chinezi susțin că Beijingul ar trebui să studieze modul în care Washingtonul a folosit instituțiile globale pentru a limita ascensiunea Chinei și să profite de eventualele retrageri ale SUA din organisme multilaterale precum Organizația Mondială a Comerțului. Alte propuneri vizează influențarea standardelor globale în domenii precum proprietatea intelectuală și extinderea inițiativelor precum „Belt and Road” sau acordurile regionale care acoperă aproximativ 30% din PIB-ul global.

Totuși, experții avertizează că partenerii comerciali ai Chinei au nevoie de o creștere a consumului intern chinez pentru a echilibra relațiile comerciale. Autoritățile de la Beijing afirmă că stimularea importurilor va fi o prioritate în viitorul plan cincinal, însă reechilibrarea economiei este un proces de durată.

În acest context, analiștii notează că succesul strategiei chineze ar putea răsturna peste un deceniu de politică comercială americană și ar putea plasa Beijingul în centrul unei noi ordini comerciale multilaterale. Totuși, evoluția depinde și de dinamica politică din SUA, în condițiile în care următoarele administrații ar putea reveni la formarea de alianțe economice menite să limiteze influența Chinei.