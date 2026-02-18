SUA au oferit noi detalii despre un presupus test nuclear secret al Chinei

Guvernul Statelor Unite a făcut publice noi informații de intelligence potrivit cărora China ar fi efectuat un test nuclear exploziv secret în 2020, reaprinzând tensiunile legate de transparența nucleară și controlul armamentului într-un moment de rivalitate strategică tot mai accentuată între Washington și Beijing, relatează NPR.

Potrivit lui Christopher Yeaw, asistent al secretarului de stat pentru controlul armamentului și neproliferare, o stație seismică îndepărtată din Kazahstan a detectat, la 22 iunie 2020, un mic cutremur. Seismul, cu magnitudinea de 2,75, ar fi provenit de la aproximativ 720 de kilometri distanță, din zona principalului poligon nuclear al Chinei, Lop Nur.

„Există o mică probabilitate să fie altceva decât o explozie, o explozie singulară”, a declarat Yeaw marți, în cadrul unui eveniment organizat la Washington, D.C. „Este în deplină concordanță cu ceea ce te-ai aștepta de la un test nuclear exploziv.”

Totuși, experți independenți avertizează că dovezile disponibile nu sunt concludente.

Ben Dando, șeful departamentului de seismologie și verificare al organizației norvegiene NORSAR, a afirmat că raportul dintre diferitele tipuri de unde seismice este compatibil cu o explozie. Cu toate acestea, semnalul a fost slab și înregistrat la o singură stație, ceea ce face dificilă excluderea unui fenomen natural.

„Nu aș spune că există dovezi puternice și concludente”, a precizat Dando. „În acest moment, nu putem confirma sau infirma dacă a avut loc un test nuclear.”

Organizația Tratatului de Interzicere totală a Testelor Nucleare (CTBTO), a cărei rețea de monitorizare a detectat semnalul, a confirmat înregistrarea „a două evenimente seismice foarte mici, la un interval de 12 secunde”. Totuși, instituția a subliniat că, doar pe baza acestor date, nu se poate stabili cu certitudine cauza.

China a respins ferm acuzațiile. Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a calificat afirmațiile drept „complet nefondate”, acuzând Statele Unite că inventează pretexte pentru a justifica o eventuală reluare a propriilor teste nucleare.

Testează China arme nucleare?

Marile puteri nucleare ale lumii nu au mai efectuat teste nucleare de amploare de decenii. Statele Unite au realizat ultimul test în 1992, iar China în 1996. Ambele țări au semnat Tratatului de Interzicere totală a Testelor Nucleare (CTBTO), care interzice exploziile nucleare, însă niciuna nu l-a ratificat oficial, astfel că tratatul nu a intrat în vigoare.

Deși testele oficiale au încetat, dezvoltarea armelor nucleare nu s-a oprit. Statele Unite își mențin arsenalul – aproximativ 1.500 de focoase desfășurate – prin simulări pe supercomputere și experimente reale ce implică detonarea unor cantități mici de plutoniu de uz militar fără declanșarea unei reacții nucleare în lanț.

Și China a desfășurat activități la Lop Nur. Tong Zhao, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că imaginile satelitare arată extinderea infrastructurii, noi zone de echipamente și cel puțin un tunel nou săpat în ultimii ani.

„Se pare că China investește semnificativ în menținerea, dacă nu chiar în extinderea activităților de la poligonul de testare”, a spus Zhao.

Un arsenal în expansiune

Arsenalul nuclear al Chinei este în plină expansiune. În 2019 se credea că Beijingul deține aproximativ 200 de focoase. În prezent, potrivit Pentagonului, China s-ar apropia de 600 și își propune să ajungă la 1.000 până în 2030 – o cifră care ar reduce diferența față de Statele Unite și Rusia.

Cu toate acestea, China a efectuat mult mai puține teste nucleare decât SUA. Înainte de moratoriul privind testele, Beijingul a realizat 45 de teste – aproximativ jumătate atmosferice și jumătate subterane. Prin comparație, Statele Unite au efectuat peste 1.000 în timpul Războiului Rece.

Acest decalaj ar putea crea stimulente pentru teste suplimentare, susțin analiștii.

La începutul acestei luni, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului și securitate internațională, Thomas DiNanno, a afirmat că Washingtonul consideră că Beijingul operează la limita moratoriului și ar putea pregăti teste cu randamente mai mari.

Yeaw a descris presupusul eveniment din 2020 drept un test „cu producere de randament”, ceea ce înseamnă că ar fi declanșat o reacție nucleară în lanț. El a refuzat să ofere detalii privind amploarea exploziei, dar a sugerat că China ar fi putut utiliza tehnici de „decoupling” – detonarea dispozitivului într-o cavitate subterană mare – pentru a masca magnitudinea reală.

Dacă semnalul de magnitudine 2,75 detectat în Kazahstan ar proveni dintr-o explozie subterană standard, acesta ar putea corespunde unei energii echivalente cu câteva zeci de tone de TNT, potrivit lui Dando. Însă tehnicile de mascare ar putea ascunde o explozie mult mai mare – de ordinul sutelor de tone sau chiar al unui kiloton.

Implicații strategice

Experții afirmă că China ar putea avea mai multe motive pentru a efectua un astfel de test: dezvoltarea unor arme nucleare cu randament redus pentru scenarii de conflict limitat sau perfecționarea focoaselor destinate sistemelor avansate de livrare, inclusiv rachetelor hipersonice.

Zhao a declarat că ia în serios afirmațiile SUA, mai ales în contextul activităților susținute de la Lop Nur. Totuși, Yeaw a refuzat să confirme dacă există informații clasificate suplimentare care să sprijine evaluarea americană.

Acuzațiile apar într-un moment de incertitudine privind controlul armamentului la nivel global. Pentru prima dată în ultimele decenii, Statele Unite și Rusia nu mai sunt supuse unor limitări printr-un tratat privind arsenalele lor nucleare strategice. În același timp, fostul președinte Donald Trump a sugerat recent că SUA ar putea lua în considerare reluarea testelor nucleare „pe bază de egalitate” cu alte state.

Unii experți avertizează că o astfel de decizie ar putea fi contraproductivă. Având în vedere experiența vastă a SUA în materie de testare, oamenii de știință americani ar avea probabil mai puțin de câștigat din noi teste decât omologii lor chinezi.

Yeaw a declarat că speră ca Statele Unite să poată iniția negocieri pentru un nou acord de control al armamentului cu China și Rusia. În același timp, a recunoscut că Pentagonul analizează opțiuni care ar putea include creșterea numărului de focoase nucleare desfășurate pe rachete, bombardiere și submarine americane.

„Există, evident, o serie de opțiuni pe masă”, a spus el.