Comerțul global s-ar putea dovedi mai rezilient decât se așteptau mulți analiști, în pofida naționalismului economic și a creșterii tarifelor, un scenariu tot mai plauzibil indicând o creștere anuală a comerțului mondial cu bunuri de 2,5% în următorul deceniu, ușor peste ritmul de creștere al PIB-ului global, de la aproximativ 23.000 de miliarde de dolari anual în 2024 la aproape 30.000 de miliarde de dolari în 2034. Rutele comerciale pe care circulă aceste bunuri ar urma însă să fie remodelate radical.

Cel mai recent raport al Centrului pentru Geopolitică al BCG, „Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order” arată că dinamica actuală pare să indice un scenariu moderat, denumit „mozaic comercial multinodal”, în care fluxurile comerciale gravitează în jurul a patru noduri principale, fiecare cu abordări distincte. Aceste noduri sunt Statele Unite, China și două grupări informale de economii pe care BCG le numește „Plurilateraliștii” și „BRICS+ fără China”.

Grupul numit „Plurilateraliști” include toate statele membre ale UE, cele patru țări europene membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, cei 11 membri fondatori ai CPTPP (Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelandă, Peru, Singapore și Vietnam), precum și Regatul Unit, Coreea de Sud și economii mai mici orientate spre comerț liber, precum Costa Rica și Maroc.

„Viitorul comerțului global nu va fi definit de un singur set de reguli, ci de un mozaic de relații și priorități regionale”, a declarat Aparna Bharadwaj, managing director și senior partner, lider global al practicii Global Advantage a BCG și coautor al raportului. „Pentru companii, nu este vorba doar de o schimbare de politică, ci de un punct de inflexiune strategic. Modelarea noastră arată că, chiar și în contextul unei fragmentări în creștere, comerțul rămâne pe o traiectorie clară de creștere, iar avantajul va reveni celor care se adaptează și acționează devreme pentru a conduce în acest peisaj în transformare.”

Ponderea SUA în comerțul global va scădea

În cadrul scenariului de mozaic comercial multinodal, analiștii BCG estimează că ponderea SUA în comerțul global cu bunuri va scădea, pe măsură ce își menține accentul pe politica „America First”, care favorizează producția internă în detrimentul importurilor.

„Această scădere estimată este determinată de tarife mai ridicate și de alte bariere comerciale. Ponderea importurilor SUA acoperite de tarife a crescut de la 13% la 61% din ianuarie 2025. Este important de menționat că o creștere mai lentă a comerțului nu înseamnă neapărat o creștere mai lentă a PIB-ului, dacă există un impuls puternic al consumului și al producției interne”, se arată în analiză.

Potrivit acesteia, în paralel, creșterea comerțului bilateral cu țările BRICS+ (fără China) este estimată la doar 1,5% anual, similar cu ritmul comerțului SUA cu Plurilateraliștii, în timp ce comerțul dintre SUA și China ar urma să scadă cu 4,5%, continuând tendința descendentă observată în ultimii ani.

Comerțul Chinei va continua ascensiun ea

Scenariului de mozaic comercial multinodal cuprinde și creșterea comerțului Chinei, care este estimată să continue, întrucât aceasta rămâne cel mai mare partener comercial al Sudului Global.

„Creșterea va fi susținută de nevoia tot mai mare de energie, alimente și inputuri industriale, precum și de identificarea unor noi piețe pentru produsele finite chinezești.

BCG anticipează o rată anuală compusă de creștere (CAGR) deosebit de puternică, de 5,5%, pentru comerțul Chinei cu celelalte țări BRICS+ în următorul deceniu, precum și un CAGR de 3% cu restul lumii”, se mai arată în analiză.

CAGR este un indicator care măsoară doar rata medie de creștere unei investiții pe o perioadă determinata de timp.

Plurilateraliștii vor înregistra o creștere peste medie a comerțului

Un alt aspect al scenariului de mozaic comercial este că grupul numit „Plurilateraliști” vor înregistra o creștere peste medie a comerțului, atât între ei, cât și cu majoritatea economiilor din Sudul Global, până în 2034.

„Acest grup divers, care include economii avansate și emergente, rămâne angajat în promovarea comerțului bazat pe reguli. Deși nu constituie un bloc formal, fiecare țară face parte din unul sau mai multe acorduri comerciale plurilaterale (între cel puțin trei state). Plurilateraliștii ar putea aprofunda relațiile comerciale între ei, cu un CAGR de 3% în următorul deceniu, pe fondul reducerii barierelor comerciale și al eforturilor de diversificare în afara relațiilor cu SUA și China.

Comerțul cu economiile BRICS+ ar urma să crească cu un CAGR de 2,5% în următorul deceniu și cu 3% cu restul lumii”, arată analiza BCG.

Țările BRICS+ fără China își vor extinde relațiile comerciale

Pe de altă parte, țările BRICS+ fără China își vor extinde relațiile comerciale atât cu Sudul Global, cât și cu China, anticipează analiștii BCG, precizând că această grupare include membrii inițiali BRICS — Brazilia, Rusia, India și Africa de Sud — precum și state care au aderat ulterior, precum Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

„Țările BRICS+ au făcut pași pentru a colabora între ele în domeniul comerțului, pe care îl consideră un motor al creșterii economice. Abordările diferă însă, unele state negociind acorduri cu alte grupări, iar altele nu. Țările BRICS+ fără China ar putea înregistra un CAGR de 3% în comerțul cu restul lumii și o creștere medie a comerțului între ele”, se mai arată în analiză.

Actorii independenți din „restul lumii” vor deveni din ce în ce mai importanți

Statele din afara acestor patru noduri sunt incluse în categoria „Restul lumii”.

„Majoritatea sunt economii din Sudul Global, din Asia, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, care urmăresc o poziție de neutralitate strategică. Acești „actori independenți” vor deveni însă din ce în ce mai importanți în viitor, atât ca piețe de desfacere, cât și ca furnizori de bunuri și servicii”, susțin analiștii.

Evoluțiile din următorii ani — precum finalizarea negocierilor privind revizuirea Acordului SUA–Mexic–Canada în 2026 — ar putea modifica semnificativ scenariul mozaicului comercial. De asemenea, ar putea apărea efecte în lanț, pe măsură ce alte state reacționează la schimbarea de direcție a SUA sau introduc bariere pentru a corecta dezechilibrele comerciale cu China.

„Comerțul global nu se retrage, ci se reorganizează”, a declarat Marc Gilbert, managing director și senior partner, lider global al Centrului pentru Geopolitică al BCG și coautor al raportului. „Liderii care integrează geopolitica în deciziile de capital și strategie vor fi cel mai bine poziționați pentru a naviga următorul deceniu de schimbări, asigurând atât reziliență, cât și creștere.”, a adăugat acesta.