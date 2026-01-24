Trump amenință Canada cu taxe de 100% dacă încheie un acord cu China: „O va devora complet”

search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat sâmbătă Canada cu impunerea unor taxe vamale de 100% asupra exporturilor către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va semna un acord comercial cu China. Reacția vine după ce premierul canadian Mark Carney a anunțat, săptămâna trecută, finalizarea cadrului unui astfel de acord.

Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% FOTO: Profimedia
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% FOTO: Profimedia

Donald Trump a transmis avertismentul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „Dacă Mark Carney crede că va face din Canada un «depozit portuar» prin care China să-și trimită bunurile și produsele către SUA, se înșală amarnic”, a scris liderul american.

Trump a mers mai departe, afirmând că „China va mânca de vie Canada, o va devora complet, inclusiv distrugându-i afacerile, structura socială și întregul său mod de viață”.

Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor și produselor canadiene care intră în SUA”, a avertizat președintele american.

Poziția lui Mark Carney față de China

În timpul unei vizite recente în China, premierul canadian Mark Carney a descris statul asiatic drept un „partener de încredere și predictibil”. De asemenea, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney i-a îndemnat pe liderii europeni să încurajeze investițiile chineze în țările lor, potrivit Agerpres.

Aceste declarații au stârnit iritarea lui Donald Trump, care a reacționat miercuri, tot la Davos, la discursul premierului canadian din ziua precedentă. Carney avertizase atunci asupra „atitudinilor hegemonice ale marilor puteri”, care ar duce la sfârșitul ordinii internaționale bazate pe reguli, și asupra folosirii integrării economice ca instrument de presiune.

Trump, iritat de discursul premierului canadian

„L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător”, a spus Trump în discursul său. Canada trăiește de pe urma Statelor Unite. Să-ți amintești asta, Mark, data viitoare când faci o declarație!”, a adăugat el. Președintele SUA a susținut că „Canada primește o grămadă de lucruri gratuite” și că ar trebui „să fie recunoscătoare”.

În contrast, discursul lui Mark Carney a fost bine primit de participanții la forumul de la Davos și a fost întâmpinat cu aplauze. Premierul canadian a declarat că „vechea ordine mondială” bazată pe reguli „nu mai există și nici nu va mai exista din nou”, din cauza rivalității dintre marile puteri.

Fără a face referiri directe la Statele Unite sau la Donald Trump, Carney a subliniat că puterile medii trebuie să renunțe la ipocrizie, să accepte noua realitate și să colaboreze pentru a nu fi „înghițite” de marile puteri, care își urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

Laude la Davos și tensiuni diplomatice

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, un apropiat al lui Donald Trump, a lăudat discursul premierului canadian, considerându-l „cel mai bun discurs rostit acum la forumul de la Davos”, deoarece oferă o perspectivă clară asupra schimbărilor profunde care au loc în lume.

Tensiunile dintre cei doi lideri nu sunt noi. După revenirea la Casa Albă, în urmă cu un an, Trump a declarat în mai multe rânduri că ar dori ca Canada să devină al 51-lea stat al SUA. Recent, el a distribuit și o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Canada, Groenlanda și Venezuela apar acoperite cu drapelul american.

După discursul lui Mark Carney la Davos, Donald Trump a retras invitația adresată Canadei de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru Pace”, o inițiativă lansată de liderul american, prezentată ca un instrument pentru soluționarea conflictelor armate, dar văzută de unii ca un posibil substitut al ONU. Din cele aproximativ 60 de state invitate, doar 18 au semnat la Davos Carta fondatoare a consiliului. Țările care doresc să devină membre permanente ar trebui să plătească, încă din primul an, o cotizație de un miliard de dolari, potrivit documentului.

