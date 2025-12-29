China, exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului: „Intrușii vor fi eliminați”. Armata taiwaneză, în alertă maximă

China a trimis luni trupe aeriene, navale și de rachete pentru a desfășura exerciții militare comune în jurul Taiwanului, într-o mișcare pe care Beijingul a descris-o drept un „avertisment sever” împotriva forțelor separatiste și a „interferențelor externe”, relatează Associated Press.

Autoritățile de la Taipei au anunțat că își pun forțele armate în stare de alertă și au catalogat guvernul chinez drept „cel mai mare distrugător al păcii”. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China, Statele Unite și Japonia, după recentele vânzări de arme americane către Taiwan și după declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi, care a afirmat că Japonia ar putea interveni în cazul unor acțiuni militare ale Chinei împotriva insulei autonome.

Într-un mesaj publicat pe X, Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că desfășoară exerciții de reacție rapidă și că forțele sale se află în stare de alertă maximă pentru apărarea insulei. Într-un comunicat separat, instituția a precizat că a mobilizat forțe adecvate și desfășoară exerciții de pregătire pentru luptă.

„Exercițiile militare țintite ale Partidului Comunist Chinez confirmă și mai mult natura sa de agresor și cel mai mare distrugător al păcii”, a transmis Ministerul Apărării de la Taipei.

Colonelul Shi Yi, purtătorul de cuvânt al Comandamentului teatrului de operațiuni estic al Armatei Populare de Eliberare a Chinei, a declarat că exercițiile se desfășoară în Strâmtoarea Taiwan și în zonele de nord, sud-vest, sud-est și est ale insulei.

Potrivit acestuia, activitățile vizează patrularea de pregătire pentru luptă maritimă și aeriană, „capturarea comună a superiorității globale” și blocarea porturilor cheie. Shi Yi a precizat că este pentru prima dată când un exercițiu militar de amploare menționează public ca obiectiv „descurajarea multidimensională în afara lanțului insular”.

„Este un avertisment sever împotriva forțelor separatiste care militează pentru «independența Taiwanului» și a forțelor externe de interferență și este o acțiune legitimă și necesară pentru a proteja suveranitatea și unitatea națională a Chinei”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei chineze.

Exerciții cu muniție reală, programate pentru marți

Comandamentul estic al armatei chineze a precizat că a utilizat avioane de vânătoare, bombardiere și drone, în coordonare cu lansări de rachete cu rază lungă de acțiune, pentru exerciții desfășurate luni în spațiul aerian și maritim din zona centrală a Strâmtorii Taiwan. Acestea s-au concentrat pe lovirea țintelor mobile terestre și au avut ca scop testarea capacității trupelor de a efectua lovituri de precizie asupra obiectivelor-cheie.

De asemenea, Beijingul a anunțat că marți, între orele 8:00 și 18:00, vor avea loc exerciții militare majore, inclusiv trageri cu muniție reală, în cinci zone din jurul insulei.

Comandamentul a publicat și postere tematice online, însoțite de mesaje cu tentă provocatoare. Unul dintre acestea înfățișa două scuturi decorate cu Marele Zid, alături de avioane și nave militare, cu mesajul „Scutul dreptății, spulberarea iluziei”, avertizând că „intruşii străini sau separatiștii” care ating aceste scuturi vor fi eliminați.

Contextul tensiunilor regionale

Săptămâna trecută, Beijingul a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din industria de apărare și a 10 directori, la o săptămână după ce Washingtonul a anunțat vânzări de arme către Taiwan în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Dacă va fi aprobat de Congresul SUA, pachetul ar reprezenta cea mai mare livrare de armament american către Taiwan de până acum.

Conform legislației americane în vigoare, Statele Unite sunt obligate să sprijine Taipeiul în apărarea sa, o prevedere care generează tensiuni constante în relația cu Beijingul. SUA și Taiwan au avut relații diplomatice oficiale până în 1979, când Washingtonul a recunoscut Republica Populară Chineză.

China și Taiwanul sunt guvernate separat din 1949, după războiul civil chinez, însă Beijingul revendică insula ca parte a teritoriului său suveran.

Tensiunile militare au crescut și mai mult după ce primarul Taipeiului, Chiang Wan-an, a declarat recent, în timpul unei vizite la Shanghai, că speră ca Strâmtoarea Taiwan să fie asociată cu pacea și prosperitatea, „nu cu valuri înspumate și vânturi urlătoare”.