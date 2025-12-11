search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ciocnirea titanilor. Cine ar câștiga un război devastator între SUA și China pentru Taiwan? Un document secret al Pentagonului ajunge la o concluzie îngrozitoare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un document ultrasecret al Pentagonului, „Overmatch”, readuce în prim-plan una dintre cele mai discutate, dar și cele mai temute ipoteze ale momentului: un conflict militar direct între Statele Unite și China pentru Taiwan. Iar concluzia este departe de a fi confortabilă pentru Washington.

Un conflict pentru Taiwan ar putea depăși capacitatea actuală a SUA FOTO Shutterstock
Un conflict pentru Taiwan ar putea depăși capacitatea actuală a SUA FOTO Shutterstock

Potrivit analizei, China ar avea șanse semnificative de a învinge armata americană într-un astfel de scenariu — o evaluare care zguduie percepția privind superioritatea militară a SUA în Indo-Pacific.

Arsenal ieftin, dar letal: avantajul Beijingului

Documentul constată că producția masivă de arme avansate ale Chinei — de la submarine diesel-electrice la rachete hipersonice — vulnerabilizează serios flota, aviația și sateliții americani. În simulări, chiar și cel mai modern portavion american, U.S.S. Gerald R. Ford, este distrus în majoritatea exercițiilor.

Explicația? Diferențele structurale dintre cele două armate: China produce echipamente avansate la costuri minime, în timp ce SUA depind de sisteme extrem de scumpe și mai greu de înlocuit. Weak links în lanțul de aprovizionare și lipsa experienței într-un război îndelungat cu o mare putere sunt de asemenea menționate.

Un oficial de securitate al administrației Biden ar fi „îngălbenit” la vederea concluziilor, remarcând că Beijingul are „strat peste strat de redundanțe” pentru orice tactică americană.

Xi Jinping accelerează pregătirile pentru o eventuală invazie

În ultimul an, Beijingul a intensificat antrenamentele pentru o operațiune amfibie la scară largă. Imagini din satelit arată feriboturi transformate în nave militare, debarcări simulate și manevre desfășurate noaptea. China practică deja ceea ce experții numesc „repetiții generale” pentru un asalt asupra insulei aflate la doar 160 km de continent.

Deși Partidul Comunist nu a controlat niciodată Taiwanul, Xi Jinping a declarat că „reunificarea” trebuie realizată până în 2027 — inclusiv prin forță, dacă este necesar.

Un context global care amplifică riscurile

Consolidarea militară a Chinei vine într-un moment în care dezbaterile din Occident sunt tot mai tensionate, iar experții avertizează că declarațiile ambigue ale fostului președinte Donald Trump privind sprijinul pentru Ucraina ar putea încuraja Beijingul.

SUA au promis că vor apăra Taiwanul, ceea ce ridică spectrul unui conflict direct între două superputeri nucleare. Japonia, la rândul ei, a sugerat că nu va rămâne neutră în cazul unei agresiuni chineze — declarații care au declanșat o nouă dispută diplomatică în Asia de Est.

Între timp, nave de război chineze au fost observate în masă în Marea Filipinelor, alimentând temerile privind o operațiune iminentă.

„Spectrul” unui război mondial

Transportul celor aproximativ 300.000 de militari necesari unei invazii este exersat deja cu ajutorul flotei civile chineze, înregistrată de sateliți apropiindu-se de țărm „sub acoperirea întunericului”. Amplasarea și compoziția formațiunilor navale chineze din ultimele luni arată un ritm accelerat al pregătirilor.

În paralel, tensiunile dintre Tokyo și Beijing cresc, iar Washingtonul menține politica de „ambiguitate strategică”, fără a declara explicit dacă va interveni militar — sau în ce condiții.

De ce vrea China Taiwanul

Sovere­nitate și naționalism: Beijingul consideră insula parte a Chinei încă din 1949 și prezintă „reunificarea” drept o corectare istorică.

Avantaj strategic: Controlul Taiwanului ar deschide accesul Chinei spre Pacific și ar slăbi capacitatea SUA de a opera în apropierea coastelor chineze.

Influență regională: Ar demonstra că Beijingul poate remodela ordinea de securitate din Asia.

Mize economice: Taiwan este esențial în lanțurile globale de semiconductoare.

Legitimitate internă: „Reunificarea” este folosită de Partidul Comunist pentru a demonstra că readuce China la statutul de mare putere.

Concluzie: o confruntare cu implicații planetare

Evaluările Pentagonului nu sunt un predictor al inevitabilului, dar arată o realitate incomodă: China și-a adaptat armata la un ritm pe care Occidentul nu l-a egalat, iar un conflict pentru Taiwan ar putea depăși capacitatea actuală a SUA de a domina o confruntare convențională.

Iar într-o regiune deja tensionată, fiecare exercițiu militar, fiecare declarație și fiecare mișcare navală pot deveni veriga care declanșează o criză globală.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
digi24.ro
image
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel Bucureşti
playtech.ro
image
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a fost localizat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Lege pentru toți românii care au rate la bancă!
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Imagini rare cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce ar fi găzduiți într-o proprietate izolată din pădure
click.ro
image
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani