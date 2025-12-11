Ciocnirea titanilor. Cine ar câștiga un război devastator între SUA și China pentru Taiwan? Un document secret al Pentagonului ajunge la o concluzie îngrozitoare

Un document ultrasecret al Pentagonului, „Overmatch”, readuce în prim-plan una dintre cele mai discutate, dar și cele mai temute ipoteze ale momentului: un conflict militar direct între Statele Unite și China pentru Taiwan. Iar concluzia este departe de a fi confortabilă pentru Washington.

Potrivit analizei, China ar avea șanse semnificative de a învinge armata americană într-un astfel de scenariu — o evaluare care zguduie percepția privind superioritatea militară a SUA în Indo-Pacific.

Arsenal ieftin, dar letal: avantajul Beijingului

Documentul constată că producția masivă de arme avansate ale Chinei — de la submarine diesel-electrice la rachete hipersonice — vulnerabilizează serios flota, aviația și sateliții americani. În simulări, chiar și cel mai modern portavion american, U.S.S. Gerald R. Ford, este distrus în majoritatea exercițiilor.

Explicația? Diferențele structurale dintre cele două armate: China produce echipamente avansate la costuri minime, în timp ce SUA depind de sisteme extrem de scumpe și mai greu de înlocuit. Weak links în lanțul de aprovizionare și lipsa experienței într-un război îndelungat cu o mare putere sunt de asemenea menționate.

Un oficial de securitate al administrației Biden ar fi „îngălbenit” la vederea concluziilor, remarcând că Beijingul are „strat peste strat de redundanțe” pentru orice tactică americană.

Xi Jinping accelerează pregătirile pentru o eventuală invazie

În ultimul an, Beijingul a intensificat antrenamentele pentru o operațiune amfibie la scară largă. Imagini din satelit arată feriboturi transformate în nave militare, debarcări simulate și manevre desfășurate noaptea. China practică deja ceea ce experții numesc „repetiții generale” pentru un asalt asupra insulei aflate la doar 160 km de continent.

Deși Partidul Comunist nu a controlat niciodată Taiwanul, Xi Jinping a declarat că „reunificarea” trebuie realizată până în 2027 — inclusiv prin forță, dacă este necesar.

Un context global care amplifică riscurile

Consolidarea militară a Chinei vine într-un moment în care dezbaterile din Occident sunt tot mai tensionate, iar experții avertizează că declarațiile ambigue ale fostului președinte Donald Trump privind sprijinul pentru Ucraina ar putea încuraja Beijingul.

SUA au promis că vor apăra Taiwanul, ceea ce ridică spectrul unui conflict direct între două superputeri nucleare. Japonia, la rândul ei, a sugerat că nu va rămâne neutră în cazul unei agresiuni chineze — declarații care au declanșat o nouă dispută diplomatică în Asia de Est.

Între timp, nave de război chineze au fost observate în masă în Marea Filipinelor, alimentând temerile privind o operațiune iminentă.

„Spectrul” unui război mondial

Transportul celor aproximativ 300.000 de militari necesari unei invazii este exersat deja cu ajutorul flotei civile chineze, înregistrată de sateliți apropiindu-se de țărm „sub acoperirea întunericului”. Amplasarea și compoziția formațiunilor navale chineze din ultimele luni arată un ritm accelerat al pregătirilor.

În paralel, tensiunile dintre Tokyo și Beijing cresc, iar Washingtonul menține politica de „ambiguitate strategică”, fără a declara explicit dacă va interveni militar — sau în ce condiții.

De ce vrea China Taiwanul

Sovere­nitate și naționalism: Beijingul consideră insula parte a Chinei încă din 1949 și prezintă „reunificarea” drept o corectare istorică.

Avantaj strategic: Controlul Taiwanului ar deschide accesul Chinei spre Pacific și ar slăbi capacitatea SUA de a opera în apropierea coastelor chineze.

Influență regională: Ar demonstra că Beijingul poate remodela ordinea de securitate din Asia.

Mize economice: Taiwan este esențial în lanțurile globale de semiconductoare.

Legitimitate internă: „Reunificarea” este folosită de Partidul Comunist pentru a demonstra că readuce China la statutul de mare putere.

Concluzie: o confruntare cu implicații planetare

Evaluările Pentagonului nu sunt un predictor al inevitabilului, dar arată o realitate incomodă: China și-a adaptat armata la un ritm pe care Occidentul nu l-a egalat, iar un conflict pentru Taiwan ar putea depăși capacitatea actuală a SUA de a domina o confruntare convențională.

Iar într-o regiune deja tensionată, fiecare exercițiu militar, fiecare declarație și fiecare mișcare navală pot deveni veriga care declanșează o criză globală.