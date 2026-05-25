Suplimentele cu omega-3 ar putea reduce agresivitatea cu până la 28%, arată un nou studiu

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea contribui la reducerea comportamentului agresiv atât la copii, cât și la adulți.

Cercetarea, publicată în revista științifică Aggression and Violent Behavior, arată că administrarea de omega-3 poate reduce agresivitatea pe termen scurt cu până la 28%, notează Science Alert.

Rezultatele se bazează pe o meta-analiză care a inclus 29 de studii clinice randomizate și aproape 4.000 de participanți. Potrivit cercetătorilor, efectele benefice au fost observate indiferent de vârstă, sex sau diagnostic medical.

Studiile analizate au fost realizate între 1996 și 2024 și au inclus atât copii și adolescenți, cât și adulți cu vârste între 50 și 60 de ani. Oamenii de știință au evaluat două tipuri de agresivitate: cea reactivă, care apare ca răspuns la provocări, și agresivitatea proactivă, planificată.

„Cred că a venit momentul să implementăm suplimentarea cu omega-3 pentru reducerea agresivității”, a declarat Adrian Raine, unul dintre autorii studiului.

Specialiștii cred că efectele omega-3 sunt legate de reducerea inflamației și de susținerea funcțiilor esențiale ale creierului. Cercetările anterioare au asociat deficitul nutrițional cu apariția comportamentelor antisociale și a unor tulburări psihice.

Acizii grași omega-3, care se găsesc în pește și în suplimentele pe bază de ulei de pește, sunt deja cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății cardiovasculare și cognitive. Unele studii au arătat că aceștia pot contribui și la reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral.

Cercetătorii avertizează însă că suplimentele cu omega-3 nu reprezintă o soluție miraculoasă împotriva violenței, ci mai degrabă un sprijin suplimentar care poate completa terapiile psihologice sau tratamentele medicamentoase.

Autorii studiului susțin că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele pe termen lung, însă consideră că rezultatele actuale sunt suficient de solide pentru a recomanda omega-3 ca adjuvant în anumite intervenții terapeutice.

Specialiștii recomandă consultarea unui medic înainte de introducerea suplimentelor alimentare în rutina zilnică, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu afecțiuni preexistente.