Noi acuzații după tragedia din Buzău, unde un copil a murit sfâșiat de un câine de la stână. Familia vorbește de o posibilă mușamalizare

Apar noi informații după tragedia petrecută în localitatea Limpeziș, județul Buzău, unde un copil de doar 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine de la o stână situată la marginea satului.

Familia băiețelului susține acum că ar exista suspiciuni privind o posibilă mușamalizare a circumstanțelor în care s-a produs tragedia și contestă varianta potrivit căreia animalul ar fi fost legat în momentul atacului.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, care reprezintă familia, există indicii că animalul ar fi fost, de fapt, dezlegat înainte de intervenția polițiștilor la fața locului.

„Se pare că acel câine ciobănesc ar fi fost, de fapt, dezlegat și nu legat, așa cum l-a găsit poliția la cercetarea la fața locului. În trecut ar mai fi existat incidente în legătură cu această stână”, a transmis avocatul.

Familia copilului așteaptă acum rezultatele autopsiei și anunță că va merge în instanță împotriva proprietarului câinelui.

Tragedia a avut loc duminică seară, când copilul a dispărut din curtea casei și a fost găsit câteva minute mai târziu fără viață, în apropierea stânei. Potrivit localnicilor, locul nu era împrejmuit, iar băiețelul ar fi ajuns în zona în care se afla câinele folosit pentru pază.

Bunicul copilului a declarat că băiețelul prezenta răni grave provocate de mușcături, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și cine se face responsabil de moartea copilului.