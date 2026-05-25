Glovo, la un pas să-și schimbe proprietarul: Uber pregătește o mișcare surpriză de peste 10 miliarde de euro pe piața livrărilor de mâncare

Acțiunile grupului german Delivery Hero, proprietarul majoritar al Glovo, au crescut cu aproximativ 10% pe bursă, în urma informațiilor că gigantul american Uber ia în calcul îmbunătățirea ofertei sale de preluare pentru compania de la Berlin. Tranzacția este evaluată la peste 10 miliarde de euro.

Delivery Hero, care deține majoritar brandul Glovo, a respins anterior o ofertă a Uber de 33 de euro pe acțiune, considerată insuficientă de consiliul de administrație. La acel nivel, evaluarea totală a companiei germane depășea pragul de 10 miliarde de euro, potrivit informațiilor publicate de Financial Times.

Uber deţine deja 20% din Delivery Hero, dar vrea să preia integral grupul german. Compania de investiţii Prosus NV deţine aproape 17% din Delivery Hero, în timp ce Aspex Management deţine peste 14%, potrivit Blic.

Analiștii văd această mișcare ca pe un pas strategic care ar putea deschide calea unei consolidări majore în sectorul livrărilor de mâncare.

O eventuală tranzacție ar confirma tendința accelerată de fuziuni și achiziții din industrie. Recent, DoorDash a achiziționat compania britanică Deliveroo pentru 3,9 miliarde de lire sterline, în timp ce grupul olandez Prosus a preluat Just Eat Takeaway într-o tranzacție de aproximativ 4,1 miliarde de euro.



