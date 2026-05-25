A fost cutremur în România. Unde s-a produs seismul și ce intensitate a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs luni după-amiază, 25 mai, în România, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc luni la ora 17:33, în Zona Seismică Vrancea, la o adâncime de 134,1 kilometri.

Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante: la 46 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 66 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 76 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești.

Institutul Național pentru Fizica Pământului a precizat că este vorba despre un cutremur slab, specific activității seismice din zona Vrancea.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,8 grade.

Cel mai puternic seism înregistrat în România în acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Ieri, un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs la ora locală 05:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 87,9 de kilometri şi a avut intensitatea I.