De ce rivalitatea SUA-China este inevitabilă, dar o ruptură economică totală ar fi dezastruoasă. Analiză Washington Post

Relația dintre Statele Unite și China rămâne una dintre cele mai complexe și decisive relații geopolitice ale momentului, iar rivalitatea dintre cele două superputeri pare imposibil de evitat. Cu toate acestea, o ruptură economică totală între Washington și Beijing ar avea consecințe dramatice pentru întreaga economie globală, arată o analiză publicată în presa internațională.

Deși președintele american Donald Trump a fost intens criticat pentru politica sa externă din cel de-al doilea mandat – de la amenințările privind Groenlanda și Canada, până la escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu – Washington Post susține că acesta ar putea avea atitudinea corectă în ceea ce privește relația cu China.

În interacțiunile recente cu președintele chinez Xi Jinping, Trump a afișat o atitudine neobișnuit de respectuoasă, evitând tonul agresiv folosit frecvent în raport cu aliații europeni. Potrivit analizei, această schimbare reflectă o înțelegere pragmatică a faptului că Beijingul reprezintă o putere globală comparabilă cu SUA, atât din punct de vedere economic și tehnologic, cât și militar.

Spre deosebire de abordarea administrației Biden, care a menținut o retorică dură față de China și a păstrat majoritatea tarifelor comerciale impuse anterior de Trump, liderul actual de la Casa Albă pare să fi trecut de la confruntare directă la o combinație de rivalitate strategică și cooperare selectivă.

China nu poate fi comparată cu fosta Uniune Sovietică, subliniază sursa citată. Dacă economia sovietică era, la finalul Războiului Rece, mai mică decât cea a Italiei, China este în prezent a doua economie a lumii, principalul partener comercial pentru peste 120 de state și un lider tehnologic în domenii precum vehicule electrice, baterii, drone, inteligență artificială și producție avansată.

În acest context, lansarea unui nou „război rece” împotriva Chinei ar însemna, practic, dezmembrarea economiei globale. Consecințele ar include scumpiri masive pentru consumatori, perturbări severe ale lanțurilor de aprovizionare, pierderea accesului companiilor americane la una dintre cele mai mari piețe din lume și fragmentarea sistemului internațional în două blocuri ostile.

Analiza avertizează că rivalitatea strategică dintre cele două state este inevitabilă într-o lume bipolară, însă aceasta nu trebuie să ducă la o ruptură totală.

Cooperarea rămâne esențială în domenii sensibile precum stabilitatea nucleară, siguranța inteligenței artificiale, combaterea pandemiilor și gestionarea crizelor financiare.

În acest sens, este invocat și avertismentul lansat înainte de moarte de fostul diplomat american Henry Kissinger, care atrăgea atenția asupra riscului repetării greșelilor din 1914, când competiția naționalistă necontrolată a dus la izbucnirea Primului Război Mondial.