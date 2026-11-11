 China se îndreaptă spre un excedent comercial record: a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari în doar zece luni | adevarul.ro
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China se îndreaptă spre un excedent comercial record: a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari în doar zece luni

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Boomul global al investițiilor în infrastructura pentru inteligența artificială a stimulat exporturile chineze de produse tehnologice. Performanța vine însă pe fondul consumului intern slab și riscă să amplifice tensiunile comerciale cu principalii parteneri ai Beijingului.

Consumul intern rămâne o problemă pentru Beijing
Consumul intern rămâne o problemă pentru Beijing Foto: Profimedia

Excedentul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari în primele zece luni ale anului, pe fondul creșterii puternice a exporturilor de produse de înaltă tehnologie. Cererea internațională generată de investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială a compensat parțial slăbiciunea consumului intern, relatează CNN.

Evoluția evidențiază dependența tot mai mare a economiei chineze de cererea externă, în condițiile în care consumul rămâne redus, iar sectorul imobiliar continuă să traverseze o criză prelungită.

Deși investițiile globale în inteligența artificială ar putea susține cererea pentru tehnologia chineză până în 2027, excedentul comercial în creștere riscă să accentueze dezechilibrele economice interne și să genereze noi conflicte comerciale, inclusiv cu Uniunea Europeană.

Exporturile Chinei au crescut cu peste 35% în octombrie

Exporturile Chinei au crescut cu 35,2% în octombrie față de aceeași lună a anului trecut, calculate în dolari americani, potrivit datelor publicate marți de autoritățile vamale.

Ritmul a fost ușor mai redus decât cel din septembrie, când exporturile au avansat cu 36,3%, dar a depășit estimările economiștilor, care anticipau o creștere de 33,5%.

În primele zece luni ale anului, excedentul comercial al Chinei a ajuns la 1.040 de miliarde de dolari. Este al doilea an consecutiv în care pragul de 1.000 de miliarde este depășit, însă în 2026 acest lucru s-a întâmplat cu o lună mai devreme decât în 2025.

Creșterea excedentului ar putea amplifica tensiunile cu Uniunea Europeană. Liderii europeni au cerut înăsprirea măsurilor comerciale împotriva Chinei, după ce Bruxellesul și Beijingul au ajuns la un acord privind limitarea exporturilor chineze de vehicule hibride către piața europeană în următorii ani.

Întrucât măsurile nu au intrat încă în vigoare, producătorii sunt așteptați să devanseze livrările, ceea ce ar putea susține exporturile chineze pe termen scurt.

Relațiile comerciale cu SUA și UE, sub presiune

Luni, China a anunțat oficial prelungirea cu două luni a armistițiului comercial cu Statele Unite, care urma să expire pe 10 noiembrie.

Beijingul a precizat însă săptămâna trecută că extinderea achizițiilor de produse agricole americane va depinde de aplicarea acordului convenit de cele două părți privind reducerea reciprocă a tarifelor vamale.

„Riscul unor taxe vamale suplimentare și al altor bariere comerciale va rămâne ridicat în 2027, în special în condițiile în care producătorii chinezi continuă să își extindă prezența pe piețele externe”, a declarat Joe Peissel, economist-șef pentru macroeconomie la Trivium China.

Importurile Chinei au crescut cu 41,6%, depășind cu mult estimarea mediană de 32% dintr-un sondaj Reuters. În septembrie, avansul fusese de 31%.

Săptămâna viitoare, orașul Shenzhen, un important centru tehnologic și de inovare din sudul Chinei, va găzdui summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump sunt așteptați să se întâlnească acolo pentru a treia oară în acest an.

Consumul intern rămâne o problemă pentru Beijing

Una dintre principalele preocupări ale autorităților chineze este reticența consumatorilor de a cheltui.

Piața imobiliară aflată în declin a afectat averea gospodăriilor și a diminuat încrederea populației în perspectivele economice. În acest context, cererea internă continuă să fie slabă.

Vânzările reduse din China au determinat producătorii auto să caute tot mai mulți clienți pe piețele externe. Exporturile de automobile au continuat să crească într-un ritm solid în octombrie, în timp ce vânzările interne de vehicule au înregistrat a 12-a lună consecutivă de scădere, potrivit unor date separate publicate de o asociație din industrie.

Dependența tot mai mare de exporturi expune însă economia chineză riscului unei încetiniri a cererii la nivel mondial.

Cât va mai dura boomul inteligenței artificiale?

O mare parte din creșterea exporturilor chineze în acest an a fost susținută de investițiile globale în extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Analiștii de la Macquarie consideră că perspectivele exporturilor Chinei depind în mare măsură de durata acestui boom.

„Perspectivele exporturilor depind de cât timp va continua boomul inteligenței artificiale”, au scris aceștia într-o analiză.

Analiștii estimează că exporturile chineze vor accelera și mai mult în ultimul trimestru al anului, înainte de a începe să încetinească din primul trimestru al lui 2027.

Astfel, deși cererea globală pentru tehnologie oferă un sprijin important economiei chineze, sustenabilitatea acestei creșteri rămâne incertă, iar tensiunile comerciale ar putea deveni o provocare tot mai mare pentru Beijing.

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