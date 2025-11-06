China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială”

China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut.

Investitorii au salutat întrevederea dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud, care a contribuit la atenuarea temerilor privind conflictul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii — un conflict ce perturbase fluxurile comerciale, inclusiv pentru produse agricole esențiale.

Beijingul a anunțat miercuri că, începând cu 10 noiembrie, va elimina tarifele impuse pe 4 martie pentru unele produse agricole americane. Printre acestea se numără și taxa vamală de 15% aplicată grâului din SUA.

Traderii au declarat pentru Reuters că autorităţile de la Beijing au achiziţionat aproximativ 120.000 tone metrice de grâu cu livrare în decembrie, rezervând o navă cu grâu moale şi una cu grâu de primăvară.

„Aceasta este mai degrabă o demonstrație a angajamentului Chinei de a cumpăra cereale americane, având în vedere că grâul din SUA nu este cel mai ieftin de pe piață”, a declarat un trader de cereale din Singapore, cu cunoștință directă despre tranzacții. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială.”

După mai multe runde de tarife impuse reciproc, cumpărătorii chinezi au evitat în mare parte produsele agricole americane — inclusiv grâul și soia — preferând alți furnizori.

În 2024, China a importat 1,9 milioane de tone de grâu american, reprezentând 17% din totalul importurilor sale.

Totuși, anul acesta, China și-a redus semnificativ importurile totale de grâu, în urma unor recolte interne abundente. În perioada ianuarie–septembrie, importurile de grâu au scăzut cu 72% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Într-un alt semn pozitiv pe frontul comercial, un transport de sorg a fost trimis recent din SUA către China după întâlnirea Trump–Xi, a declarat pentru Reuters Mark Wilson, președintele Consiliului American al Cerealelor și Bioproduselor.

Statele Unite au exportat 5,7 milioane de tone de sorg către China în 2024, reprezentând 66% din totalul importurilor chineze de acest produs.

China, principala piață pentru fermierii americani, și-a transformat apetitul uriaș pentru culturile din SUA într-un instrument puternic de negociere în războiul comercial dintre cele două puteri.