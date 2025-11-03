Cum îi descrie Donald Trump pe Vladimir Putin și Xi Jinping ?

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, sunt „oameni inteligenți și puternici, cu care nu se glumește”.

Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american CBS News.

„Amândoi sunt duri. Amândoi sunt inteligenți. Sunt lideri puternici. Cu astfel de oameni nu se glumește — trebuie tratați cu foarte multă seriozitate”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă i-a descris pe Putin și Xi drept persoane pragmatice, care nu sunt adepții discursurilor superficiale.

„Ei nu vin să spună: «Ce zi minunată! Uitați ce frumos e, soarele strălucește!» Sunt oameni foarte serioși”, a adăugat președintele american.

Admirație pentru „forță”

Nu este prima dată când Trump laudă lideri autoritari. Fostul cancelar german Angela Merkel a afirmat anterior că republicanii americani „se lasă impresionați de forță”, iar Trump însuși l-a numit pe liderul nord-coreean Kim Jong Un „un tip dur”.

În cadrul turneului său recent în Asia, președintele american s-a întâlnit cu Xi Jinping, cu care a discutat și despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit lui Trump, „Beijingul va ajuta Washingtonul” în eforturile sale diplomatice.

„Putin vrea să facă bani pentru Rusia”

În același interviu, Trump a spus că îl consideră pe Putin interesat să „facă afaceri cu Statele Unite” și „să câștige bani pentru Rusia” — un obiectiv pe care liderul american a spus că îl „înțelege și îl apreciază”.

Trump a afirmat că politica sa de amenințări comerciale a dat rezultate în trecut: „În 60% din cazuri, atunci când am amenințat cu tarife, țările și-au schimbat comportamentul și au renunțat la acțiuni ostile. Cred că acest lucru poate funcționa și în cazul Rusiei.”

Întrebat de jurnalista CBS de ce abordarea sa nu pare să-l influențeze pe Putin, Trump a răspuns:

„Cred că funcționează. Am acționat diferit cu el, pentru că nu avem o relație comercială semnificativă cu Rusia. El nu cumpără multe de la noi — ceea ce, sincer, e o greșeală din partea lui.”

Trump a adăugat că „Putin ar dori să extindă contactele de afaceri” cu Statele Unite:

„Cred că vrea să facă comerț cu noi și să câștige bani pentru Rusia. Și, sincer, asta mi se pare bine.”

Comerțul SUA–Rusia, limitat dar existent

Întrebat despre „covorul roșu” pentru Putin la un viitor summit pe care Trump l-a sugerat în Alaska, președintele american a spus că „întinde covorul roșu pentru toată lumea”.

Casa Albă a explicat anterior absența unor tarife suplimentare împotriva Rusiei prin faptul că sancțiunile existente „deja limitează semnificativ comerțul bilateral”.

Potrivit datelor citate de presa americană, volumul schimburilor comerciale dintre SUA și Rusia a fost de aproximativ 3,5 miliarde de dolari anul trecut — o sumă modestă, dar mai mare decât comerțul american cu state precum Mauritius sau Brunei, împotriva cărora Washingtonul a introdus recent noi tarife.