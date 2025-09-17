search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Ce amendă au luat doi adolescenți care au urinat într-un vas cu supă, la un local al celui mai celebru lanț de restaurante din China

Publicat:

Doi adolescenți care au urinat într-un vas cu supă, la un celebru restaurant hotpot din Shanghai, au fost condamnați la plata a 2,2 milioane de yuani (309.000 de dolari), potrivit BBC.

Incidentul a avut loc în februarie, la o filială a celui mai mare lanț de restaurante hotpot din China, Haidilao, și a stârnit critici pe scară largă după ce cei doi adolescenți de 17 ani au postat online un videoclip cu fapta lor comisă în stare de ebrietate.

Nu există indicii că cineva ar fi consumat supa contaminată, dar Haidilao s-a oferit să ofere sume consistente pentru mii de clienți care au luat masa la restaurant în zilele următoare incidentului.

În luna martie, Haidilao a solicitat despăgubiri de peste 23 de milioane de yuani, argumentând că suma include compensațiile plătite clienților în urma incidentului.

Un tribunal din Shanghai a constatat, vinerea trecută, că adolescenții au încălcat drepturile de proprietate ale companiei, precum și reputația acesteia, prin „acte de insultă”, menționând că acțiunile lor au contaminat vesela și „au provocat un puternic disconfort în rândul publicului”.

Instanța a constatat că părinții adolescenților „nu și-au îndeplinit obligația de tutelă” și a dispus ca aceștia să suporte despăgubirile, a raportat presa de stat.

Este vorba de 2.000.000 de yuani pentru prejudiciul operațional și reputațional, 130.000 de yuani pentru unul dintre furnizorii de servicii de catering pentru pierderile de veselă și cheltuielile de curățenie, precum și 70.000 de yuani pentru cheltuieli juridice. Totalul acestor sume echivalează cu 309.000 de dolari.

Instanța a considerat că orice despăgubire suplimentară oferită de Haidilao clienților săi, peste suma facturată, a fost o „decizie comercială voluntară” și, prin urmare, nu ar trebui suportată de adolescenți.

Mii de clienți au primit de 10 ori suma achitată

Haidilao s-a oferit să despăgubească peste 4.000 de clienți care au vizitat restaurantul între 24 februarie – data la care adolescenții s-au aflat în local – și 8 martie, atât cu o rambursare integrală, cât și cu o despăgubire în numerar de 10 ori mai mare decât suma facturată.

Restaurantul a înlocuit toate echipamentele pentru hotpot și au declarat că au efectuat lucrări de curățenie și dezinfectare.

De la deschiderea primului restaurant în Jianyang, provincia Sichuan, Haidilao s-a extins rapid. În prezent, compania are 1.000 de restaurante în întreaga lume.

Adolescentii au urinat în supă. FOTO YouTube Malay Mail
Adolescentii au urinat în supă. FOTO YouTube Malay Mail

Compania este cunoscută pentru serviciile sale de relații cu clienții și atmosfera prietenoasă pentru familii, unde femeile pot beneficia de manichiură, iar copiii sunt răsfățați cu vată de zahăr, în timp ce așteaptă o masă.

China

