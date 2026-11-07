 Cel mai apropiat colaborator al lui Zelenski a fost amendat pentru folosirea limbii ruse. Ce prevede legea în Ucraina | adevarul.ro
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Cel mai apropiat colaborator al lui Zelenski a fost amendat pentru folosirea limbii ruse. Ce prevede legea în Ucraina

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Kirilo Budanov va plăti o amendă pentru că a vorbit în rusă în timpul revoltelor din 2 noiembrie 2026 de la Petropavlivska Borșciagivka, a anunțat Olena Ivanovska, responsabila pentru protecția limbii de stat din Ucraina.

Budanov FOTO Profimedia
Foto: Arhiva Adevărul

Budanov, care ocupă funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, a recunoscut încălcarea legii, fără să încerce să se justifice, a precizat Ivanovska, potrivit Kyiv.info. Potrivit acesteia, amenda prevăzută de lege va fi achitată în termenul stabilit.

Procedurile legale au fost deja declanșate, iar verificările autorităților continuă, a mai afirmat Ivanovska. Ea a adăugat că discuția cu Budanov a avut loc într-un climat calm și cu respectarea cadrului legal.

În mesajul publicat pe Facebook, Ivanovska a precizat că se exprimă în calitate de cetățean. Ea a spus că înțelege indignarea provocată de incident, dar a îndemnat la o abordare constructivă, susținând că legea privind limba trebuie aplicată, nu folosită pentru a dezbina societatea.

Ivanovska a pledat pentru recunoașterea greșelii și asumarea răspunderii pe cale legală, în locul atacurilor pe rețelele sociale. Totodată, a făcut apel la sprijin reciproc și la păstrarea resurselor pentru victoria comună.

Ce s-a întâmplat la Petropavlivska Borșciagivka

Confruntările au izbucnit în seara de 2 noiembrie, în jurul unei case din Petropavlivska Borșciagivka, lângă Kiev. Potrivit BBC News Україна, persoane adunate în fața clădirii susțineau că în interior ar fi fost reținuți ilegal și bătuți oameni. Acuzațiile urmau să fie verificate de autorități.

Garda Națională a precizat că imobilul era un punct temporar de dislocare al Corpului 1 „Azov”. Potrivit explicației unității, relatate de Українська правда, acolo se aflau persoane mobilizate și militari reținuți după ce își părăsiseră neautorizat unitățile, în așteptarea repartizării pentru continuarea serviciului militar.

Budanov a venit la fața locului pentru a calma mulțimea, însă situația a degenerat. BBC relatează că participanți la tulburări au avariat mașini de poliție și un autobuz, iar unii l-au atacat și pe șeful Oficiului Președintelui. Din clădire au fost scoși câteva zeci de bărbați, dintre care patru au fost transportați la spital.

Biroul de Stat pentru Investigații a deschis un dosar penal pentru a verifica legalitatea acțiunilor tuturor celor implicați, potrivit BBC. Ancheta vizează condițiile în care se aflau militarii în clădire, sesizările privind posibile constrângeri exercitate asupra lor, precum și cauzele și desfășurarea confruntărilor. Presupusele abuzuri nu pot fi prezentate, în acest stadiu, drept fapte demonstrate.

Ce prevede legea privind limba de stat

Legea ucraineană din 2019 privind funcționarea limbii ucrainene ca limbă de stat stabilește, la articolul 9, obligația unor categorii de demnitari de a cunoaște și de a folosi ucraineana în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În versiunea din 30 iulie 2020, disponibilă pe site-ul Ministerului pentru Veterani, lista îi include pe președintele țării, membrii Guvernului și șeful Administrației Prezidențiale.

Această obligație nu trebuie confundată cu o interdicție generală de a vorbi în rusă. Articolul 2 precizează că legea nu se aplică discuțiilor private și nici desfășurării ritualurilor religioase. Distincția relevantă este, așadar, între comunicarea privată și folosirea limbii în situațiile reglementate de lege, inclusiv în exercitarea atribuțiilor oficiale.

În cazul lui Budanov, Kyiv.info atribuie sancțiunea folosirii limbii ruse, dar nu precizează ce articol de lege ar fi fost încălcat, în ce împrejurări exacte a vorbit acesta sau care este cuantumul amenzii. Relatarea nu permite stabilirea încadrării juridice concrete, chiar dacă Ivanovska afirmă că încălcarea a fost recunoscută și că amenda va fi plătită.

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