 Impozit dublu pentru proprietarii care au închis balconul fără autorizație. Ce prevede noul Cod al urbanismului și cum pot intra în legalitate | adevarul.ro
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Impozit dublu pentru proprietarii care au închis balconul fără autorizație. Ce prevede noul Cod al urbanismului și cum pot intra în legalitate

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Proprietarii de apartamente care au închis balconul fără autorizație sau au executat lucrări cu nerespectarea documentației aprobate pot ajunge să plătească un impozit pe clădire majorat cu 100%, potrivit noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Legea nr. 169/2026, intrată în vigoare la 25 august, prevede atât posibilitatea regularizării anumitor lucrări executate fără autorizație, cât și majorarea impozitului pentru construcțiile care nu au fost aduse în legalitate.

Balcoane
Proprietarii care au închis balcoanele fără autorizație pot plăti impozit dublu pe locuință Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Măsura nu se aplică automat tuturor apartamentelor cu balcoane închise. Majorarea este prevăzută pentru situațiile în care autoritatea administrației publice locale constată că lucrările au fost executate fără respectarea obligațiilor legale de autorizare și nu au fost regularizate în condițiile prevăzute de lege.

Când poate fi dublat impozitul pe locuință

Articolul 301, alineatul (11), din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor stabilește că impozitul pe clădiri se majorează cu 100% în cazul construcțiilor executate cu nerespectarea autorizației de construire sau fără respectarea procedurilor legale de autorizare, dacă acestea nu au fost regularizate până la intrarea în vigoare a noului Cod.

Majorarea se aplică de la data la care autoritatea publică locală competentă constată situația de construire neautorizată și continuă până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor realizate fără autorizație, în condițiile legii.

Prin urmare, simpla existență a unui balcon închis nu înseamnă că proprietarul va plăti automat un impozit dublu. Este necesară constatarea situației de către autoritatea competentă, iar aplicarea prevederii depinde de încadrarea lucrărilor în condițiile stabilite de lege.

Textul legal se referă la impozitul pe clădire. Pentru a stabili exact modul de calcul într-un caz concret, proprietarii trebuie să solicite clarificări direcției locale de taxe și impozite, în funcție de situația fiscală și cadastrală a imobilului.

Închiderea balconului nu este același lucru cu intrarea în legalitate

Închiderea unui balcon poate modifica aspectul exterior al clădirii și trebuie realizată cu respectarea reglementărilor aplicabile. Situația este diferită în funcție de tipul lucrării, de documentele existente și de eventualele intervenții asupra structurii sau compartimentării apartamentului.

Noul Cod introduce, la articolul 294, o procedură simplificată de notificare pentru anumite lucrări, inclusiv pentru închiderea unitară a logiilor și balcoanelor din apartamentele situate în clădiri colective. Această procedură nu înseamnă însă că orice proprietar poate închide balconul fără condiții.

Lucrările trebuie să respecte reglementările urbanistice aplicabile, normele privind calitatea în construcții și celelalte cerințe prevăzute de lege. Procedura simplificată se aplică numai lucrărilor care se încadrează în categoriile și condițiile stabilite de Cod.

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În cazul balcoanelor deja închise fără documentele necesare, proprietarii trebuie să analizeze posibilitatea regularizării lucrărilor, în loc să presupună că plata unui impozit mai mare rezolvă problema juridică.

Cum pot fi regularizate lucrările executate fără autorizație

Articolul 301 reglementează procedura prin care anumite lucrări neautorizate pot fi aduse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare.

Procedura presupune verificarea situației construcției și a respectării cerințelor legale. În funcție de caz, autoritatea locală poate solicita documentații tehnice, expertize și lucrări pentru aducerea construcției la conformitate cu reglementările urbanistice și cu normele privind calitatea în construcții.

Faptul că un balcon există de mai mulți ani nu înseamnă, în sine, că lucrarea este legală. De asemenea, plata impozitului majorat nu ține loc de autorizație și nu înlătură eventualele sancțiuni aplicabile pentru nerespectarea disciplinei în construcții.

Proprietarii care au închis balconul fără documentația necesară trebuie să verifice la primăria de care aparține imobilul ce procedură se aplică situației lor și ce acte sunt necesare pentru regularizare.

Ce se întâmplă dacă proprietarul nu intră în legalitate

Codul prevede că majorarea impozitului continuă până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. În plus, articolul 301 stabilește că plata impozitului majorat nu înlătură sancțiunile prevăzute de legislația privind disciplina în construcții.

Așadar, impozitul dublu nu reprezintă o taxă prin care proprietarul poate cumpăra dreptul de a păstra o lucrare ilegală. Situația urbanistică a construcției trebuie rezolvată separat, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

În cazurile în care lucrările nu pot fi regularizate sau proprietarul nu îndeplinește condițiile legale, pot interveni măsurile prevăzute de Cod, inclusiv desființarea lucrărilor, în condițiile și prin procedurile stabilite de lege.

Ce ar trebui să verifice proprietarii de apartamente

Pentru persoanele care au închis balconul în trecut, primul pas este verificarea documentelor apartamentului și a eventualelor autorizații obținute pentru lucrare. Dacă documentația lipsește sau nu corespunde situației existente, proprietarul ar trebui să solicite informații de la serviciul de urbanism al primăriei.

Este important de stabilit dacă lucrarea poate fi regularizată, ce documente tehnice sunt necesare și dacă sunt impuse măsuri pentru aducerea acesteia la conformitate. Separat, proprietarul poate solicita direcției locale de taxe și impozite clarificări privind eventuala aplicare a majorării fiscale.

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor stabilește, astfel, două obligații distincte: respectarea regimului legal al lucrărilor de construire și plata impozitului în condițiile prevăzute de lege. Pentru proprietarii cu balcoane închise fără autorizație, verificarea situației juridice a lucrării poate fi esențială pentru evitarea unor costuri suplimentare și pentru clarificarea obligațiilor care le revin.

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