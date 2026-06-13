Vrei să scapi de hipertensiune? Alimentele pe care medicii recomandă să le elimini din dietă

Un expert în tensiune arterială a dezvăluit care sunt alimentele obișnuite ce ar putea crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

Alegerile făcute la mesele principale și gustări pot avea un impact semnificativ asupra unei persoane care se confruntă cu tensiune arterială crescută. Cunoscută sub denumirea de hipertensiune, această afecțiune crește riscul unei game largi de probleme de sănătate, inclusiv infarct, accident vascular cerebral și demență.

Dr. Pauline Swift, președinta organizației Blood Pressure UK, a explicat pentru Express cum își pot ajusta alimentația persoanele care suferă de hipertensiune pentru a reduce riscurile.

„Hipertensiunea arterială este adesea numită «ucigașul tăcut», deoarece multe persoane nu prezintă simptome, însă poate crește în mod discret riscul de accident vascular cerebral, boli de inimă, afecțiuni renale și alte probleme grave de sănătate. Vestea bună este că mici schimbări în alimentație pot face o diferență reală, mai ales când vine vorba despre menținerea unei greutăți sănătoase și reducerea consumului de sare. Când oamenii se gândesc la tensiunea arterială, se concentrează adesea pe sare – și pe bună dreptate.

Însă și alimentele bogate în grăsimi saturate sau zahăr adăugat pot reprezenta o problemă, deoarece sunt deseori bogate în calorii și pot duce la creștere în greutate, ceea ce face hipertensiunea mai greu de controlat”, a spus specialista.

Excesul de grăsime corporală obligă inima să muncească mai mult pentru a pompa sângele, crescând presiunea asupra arterelor.

De asemenea, poate contribui la rezistența la insulină și la acumularea de grăsime în jurul organelor și în zona abdominală, ceea ce poate afecta reglarea tensiunii arteriale.

Dr. Swift a precizat: „Printre alimentele al căror consum ar trebui redus se numără prăjiturile, biscuiții, produsele de patiserie, ciocolata, înghețata, băuturile zaharoase, alimentele prăjite, plăcintele, mâncarea de tip fast-food sau takeaway, mezelurile procesate precum cârnații și baconul, dar și preparatele care conțin mult unt, smântână sau brânză.”

„Nu trebuie să renunțați complet la toate alimentele care vă plac, însă acestea ar trebui consumate ocazional, nu să facă parte din dieta zilnică.”

Dr. Swift recomandă verificarea etichetelor produselor și o atenție sporită asupra tiparului alimentar general.

Ea a adăugat: „Înlocuiți gustările dulci cu fructe sau iaurt simplu, alegeți surse de proteine mai slabe, optați pentru cereale integrale atunci când este posibil și umpleți o parte mai mare din farfurie cu legume.

Aceste schimbări pot părea mici, însă vă pot ajuta să reduceți aportul caloric fără să aveți senzația că vă privați de ceva.”