Rusia a redus finanțarea pentru opt dintre proiectele sale cheie de „leadership tehnologic” pentru anul 2025. Alocările totale au fost diminuate cu 37,8%, până la 201,9 miliarde de ruble (2,6 miliarde de dolari).

Cele mai severe tăieri au vizat proiectul de tehnologii spațiale, care nu a mai primit deloc finanțare, și proiectul „Mijloace de Producție și Automatizare”, al cărui buget a fost redus de peste patru ori. Alte sectoare afectate includ materialele noi, protecția sănătății și securitatea alimentară. Singura inițiativă care și-a primit finanțarea planificată integral a fost programul guvernamental de dezvoltare a dronelor, care a beneficiat chiar de o ușoară creștere, până la 35,7 miliarde de ruble (460,5 milioane de dolari).

Guvernul rus a redus semnificativ, pentru anul 2025, bugetele destinate majorității inițiativelor tehnologice interne considerate prioritare, direcționând resursele financiare către susținerea unor cheltuieli militare fără precedent, pe fondul unor deficite bugetare tot mai mari.

O analiză recentă realizată de Centrul de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMASF), cu sediul la Moscova, arată că alocările pentru cele opt programe principale de „leadership tehnologic” au fost reduse cu aproape 38%. Bugetul federal revizuit prevede 201,9 miliarde de ruble (2,6 miliarde de dolari) pentru aceste sectoare, față de cele 324,4 miliarde de ruble (4,2 miliarde de dolari) planificate inițial.

Sectorul tehnologiilor spațiale a suferit cea mai drastică reducere, pierzând întregul buget planificat, de 10 miliarde de ruble (129 de milioane de dolari).

Inițiativele axate pe mașini-unelte de producție internă și robotică industrială – grupate în cadrul proiectului național „Mijloace de Producție și Automatizare” – au înregistrat o scădere a finanțării de peste 75%, de la 52,2 miliarde de ruble planificate inițial, la doar 11,8 miliarde de ruble (152,2 milioane de dolari).

Reducerile bugetare au afectat puternic și programul „Mobilitate Industrială și de Transport”, a cărui finanțare a scăzut la 102,2 miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari). Finanțarea a fost redusă în mod similar și pentru programele „Materiale Noi și Chimie”, „Protecția Sănătății”, „Securitate Alimentară” și „Noile Tehnologii Nucleare și Energetice”.

În schimb, programul de stat pentru dezvoltarea dronelor (UAV) a fost singura inițiativă tehnologică care a scăpat de tăieri bugetare. Acesta a primit 35,7 miliarde de ruble (460,5 milioane de dolari), o alocare ușor mai mare decât cea prevăzută inițial, de 32,7 miliarde de ruble.

Potrivit CMASF, reducerile ample sunt cauzate de întârzieri în implementarea proiectelor din sectoarele civile și de un deficit semnificativ al veniturilor federale. În pofida introducerii, anul trecut, a unor noi taxe pentru companii, pentru vehicule și a unui impozit progresiv pe venit, veniturile statului au fost cu aproximativ 3.000 de miliarde de ruble (38,7 miliarde de dolari) sub nivelul-țintă.

În același timp, cheltuielile pentru apărare rămân la un nivel ridicat, bugetul pentru anul 2025 alocând 13.500 de miliarde de ruble (174,2 miliarde de dolari) pentru cheltuielile militare. Think tank-ul a raportat că tensiunile bugetare s-au adâncit și în 2026, generând un deficit de 5.700 de miliarde de ruble (73,5 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului.

În primul trimestru, operațiunile militare au consumat aproximativ 50% din totalul cheltuielilor federale și două treimi din veniturile fiscale colectate.

„Execuția bugetului federal pentru 2025 arată cât de vulnerabile rămân proiectele complexe de investiții atunci când parametrii bugetari sunt revizuiți”, a concluzionat CMASF.

Impactul structural asupra economiei civile

Reorientarea financiară către sectorul de apărare a agravat dezechilibrele structurale din întreaga economie civilă a Rusiei.

O evaluare din luna iunie, realizată de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), arată că complexul militaro-industrial rus a monopolizat forța de muncă internă, lăsând sectoarele civile de producție fără personal.

Deși statisticile oficiale rusești indică un salariu nominal mediu de 1.460 de dolari, datele provenite din tranzacțiile bancare plasează salariul median real mai aproape de 900 de dolari.

Evaluarea SZRU atribuie această diferență salariilor umflate din sectoarele apărării, resurselor naturale și financiar, care maschează statistic stagnarea salarială din industriile care angajează cea mai mare parte a forței de muncă, precum sănătatea, educația și industria ușoară.

Această epuizare a forței de muncă a afectat direct activitatea companiilor civile. Raportul serviciilor de informații menționează lichidarea, în luna iunie, a unor unități de producție interne aparținând Gloria Jeans, cel mai mare producător și retailer de îmbrăcăminte din Rusia. Compania și-a abandonat propriile linii de asamblare pentru a se baza exclusiv pe îmbrăcăminte importată, declarând că nu mai poate asigura personal pentru fabricile sale.

Potrivit SZRU, găsirea muncitorilor pentru industrie devine tot mai dificilă în Rusia, pe măsură ce sectorul apărării oferă salarii mai mari decât întreprinderile civile, folosind fonduri generoase de la stat.