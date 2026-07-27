 Putin reduce finanțarea pentru proiectele sale tehnologice emblematice. Totul pentru război | adevarul.ro
search
Luni, 27 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin reduce finanțarea pentru proiectele sale tehnologice emblematice. Totul pentru război

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rusia a redus finanțarea pentru opt dintre proiectele sale cheie de „leadership tehnologic” pentru anul 2025. Alocările totale au fost diminuate cu 37,8%, până la 201,9 miliarde de ruble (2,6 miliarde de dolari).

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Cele mai severe tăieri au vizat proiectul de tehnologii spațiale, care nu a mai primit deloc finanțare, și proiectul „Mijloace de Producție și Automatizare”, al cărui buget a fost redus de peste patru ori. Alte sectoare afectate includ materialele noi, protecția sănătății și securitatea alimentară. Singura inițiativă care și-a primit finanțarea planificată integral a fost programul guvernamental de dezvoltare a dronelor, care a beneficiat chiar de o ușoară creștere, până la 35,7 miliarde de ruble (460,5 milioane de dolari).

Guvernul rus a redus semnificativ, pentru anul 2025, bugetele destinate majorității inițiativelor tehnologice interne considerate prioritare, direcționând resursele financiare către susținerea unor cheltuieli militare fără precedent, pe fondul unor deficite bugetare tot mai mari.

O analiză recentă realizată de Centrul de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMASF), cu sediul la Moscova, arată că alocările pentru cele opt programe principale de „leadership tehnologic” au fost reduse cu aproape 38%. Bugetul federal revizuit prevede 201,9 miliarde de ruble (2,6 miliarde de dolari) pentru aceste sectoare, față de cele 324,4 miliarde de ruble (4,2 miliarde de dolari) planificate inițial.

Sectorul tehnologiilor spațiale a suferit cea mai drastică reducere, pierzând întregul buget planificat, de 10 miliarde de ruble (129 de milioane de dolari).

Inițiativele axate pe mașini-unelte de producție internă și robotică industrială – grupate în cadrul proiectului național „Mijloace de Producție și Automatizare” – au înregistrat o scădere a finanțării de peste 75%, de la 52,2 miliarde de ruble planificate inițial, la doar 11,8 miliarde de ruble (152,2 milioane de dolari).

Reducerile bugetare au afectat puternic și programul „Mobilitate Industrială și de Transport”, a cărui finanțare a scăzut la 102,2 miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari). Finanțarea a fost redusă în mod similar și pentru programele „Materiale Noi și Chimie”, „Protecția Sănătății”, „Securitate Alimentară” și „Noile Tehnologii Nucleare și Energetice”.

În schimb, programul de stat pentru dezvoltarea dronelor (UAV) a fost singura inițiativă tehnologică care a scăpat de tăieri bugetare. Acesta a primit 35,7 miliarde de ruble (460,5 milioane de dolari), o alocare ușor mai mare decât cea prevăzută inițial, de 32,7 miliarde de ruble.

Potrivit CMASF, reducerile ample sunt cauzate de întârzieri în implementarea proiectelor din sectoarele civile și de un deficit semnificativ al veniturilor federale. În pofida introducerii, anul trecut, a unor noi taxe pentru companii, pentru vehicule și a unui impozit progresiv pe venit, veniturile statului au fost cu aproximativ 3.000 de miliarde de ruble (38,7 miliarde de dolari) sub nivelul-țintă.

În același timp, cheltuielile pentru apărare rămân la un nivel ridicat, bugetul pentru anul 2025 alocând 13.500 de miliarde de ruble (174,2 miliarde de dolari) pentru cheltuielile militare. Think tank-ul a raportat că tensiunile bugetare s-au adâncit și în 2026, generând un deficit de 5.700 de miliarde de ruble (73,5 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului.

În primul trimestru, operațiunile militare au consumat aproximativ 50% din totalul cheltuielilor federale și două treimi din veniturile fiscale colectate.

„Execuția bugetului federal pentru 2025 arată cât de vulnerabile rămân proiectele complexe de investiții atunci când parametrii bugetari sunt revizuiți”, a concluzionat CMASF.

Impactul structural asupra economiei civile

Reorientarea financiară către sectorul de apărare a agravat dezechilibrele structurale din întreaga economie civilă a Rusiei.

O evaluare din luna iunie, realizată de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), arată că complexul militaro-industrial rus a monopolizat forța de muncă internă, lăsând sectoarele civile de producție fără personal.

Deși statisticile oficiale rusești indică un salariu nominal mediu de 1.460 de dolari, datele provenite din tranzacțiile bancare plasează salariul median real mai aproape de 900 de dolari.

Evaluarea SZRU atribuie această diferență salariilor umflate din sectoarele apărării, resurselor naturale și financiar, care maschează statistic stagnarea salarială din industriile care angajează cea mai mare parte a forței de muncă, precum sănătatea, educația și industria ușoară.

Această epuizare a forței de muncă a afectat direct activitatea companiilor civile. Raportul serviciilor de informații menționează lichidarea, în luna iunie, a unor unități de producție interne aparținând Gloria Jeans, cel mai mare producător și retailer de îmbrăcăminte din Rusia. Compania și-a abandonat propriile linii de asamblare pentru a se baza exclusiv pe îmbrăcăminte importată, declarând că nu mai poate asigura personal pentru fabricile sale.

Potrivit SZRU, găsirea muncitorilor pentru industrie devine tot mai dificilă în Rusia, pe măsură ce sectorul apărării oferă salarii mai mari decât întreprinderile civile, folosind fonduri generoase de la stat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Cine sunt cei opt senatori care s-au abținut la votul privind ieftinirea carburanților. Cei mai mulți provin din grupul PIR
stirileprotv.ro
image
Anatol Șalaru revine cu explicații după ce a cerut retragerea cetățeniei lui Dan Dungaciu. Îl numește “CONSERVĂ rusească” și îl avertizează pe George Simion
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
fanatik.ro
image
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
libertatea.ro
image
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
digisport.ro
image
ANAF începe verificările pentru veniturile nedeclarate din străinătate. Sute de mii de români sunt vizați
click.ro
image
Un urs a intrat într-o mașină, s-a închis înăuntru și a claxonat toată noaptea, spre disperarea vecinilor
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Cresc pensiile pentru o categorie de români. „Această perioadă va fi considerată vechime în muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
playtech.ro
image
Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
Au început negocierile! Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului
digisport.ro
image
Cum arată mormântul părinților lui Văru' Săndel. Mesajul sfâșietor transmis de artist: „Mi-e dor de voi în fiecare zi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan S-A DECIS! Intră în vigoare la 1 august 2026, anunț BOMBĂ pentru români
romaniatv.net
image
Anca Alexandrescu, aruncată la coș de Realitatea Plus. Moderatoarea supriză care îi ia locul în prime-time
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu s-a filmat în locul în care Felix Baumgartner a murit. Ce a surprins acolo a postat pe Instagram
actualitate.net
image
Și-a ucis soția după ce l-a acuzat pe TikTok că este pedofil. Ce a făcut la scurt timp de la crimă
click.ro
image
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
click.ro
image
Sfârșit tragic pentru tânăra dispărută vineri în Capitală. A fost găsită ucisă de tren
click.ro
Contesa ungara foto Profimedia prelucrata cu AI jpg
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șocul trăit de Mirela Vaida în vacanța din Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
image
Și-a ucis soția după ce l-a acuzat pe TikTok că este pedofil. Ce a făcut la scurt timp de la crimă

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?