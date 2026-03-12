Pericolul ascuns în medicamentele pentru durere: ce trebuie să știe diabeticii, persoanele cu hipertensiune și cele cu boli renale

Persoanele care utilizează frecvent medicamente antiinflamatoare, cum ar fi ibuprofenul, sunt sfătuite să fie prudente, nu doar din cauza riscului de afectare a rinichilor, ci și pentru că aceste medicamente pot crește tensiunea arterială, pot afecta sănătatea cardiovasculară și pot provoca probleme digestive, cum ar fi ulcere sau iritații gastrice.

Potrivit Kidney Care UK și Asociației Naționale a Farmaciilor (NPA), medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), precum ibuprofen, naproxen și diclofenac, pot crește tensiunea arterială și pot deteriora vasele de sânge din rinichi.

„Medicamentele au puterea de a dăuna, la fel cum au și puterea de a vindeca. Deși AINS, precum ibuprofenul, sunt medicamente eficiente și sigure, pacienții ar trebui să fie conștienți de impactul lor, mai ales dacă un pacient are un risc crescut de a dezvolta boli de rinichi – și să ia în considerare alternativele medicamentoase acolo unde este cazul. Dacă un pacient are nelămuriri legate de utilizarea AINS, ar trebui să discute cu farmacistul lor, care îi poate oferi sfaturi”, susține Olivier Picard, președintele NPA, potrivit itv.com.

În Regatul Unit, aproximativ 7,2 milioane de persoane trăiesc cu o formă de boală cronică de rinichi, care în stadiile incipiente nu prezintă simptome.

Kidney Care UK estimează că aproape un milion dintre aceștia nu sunt diagnosticați.

„Boala de rinichi poate apărea la oricine, în orice moment, și poate avea un impact devastator asupra vieții, relațiilor, finanțelor, precum și asupra sănătății fizice și mentale,” a declarat Fiona Loud, directoarea de politici a Kidney Care UK.

Din cele 294.999 de persoane care au completat testul de sănătate a rinichilor între octombrie 2024 și martie 2026, aproape un sfert (24%) au declarat că folosesc regulat medicamente fără prescripție pentru ameliorarea durerii.

„Poți pierde până la 90% din funcția rinichilor fără să realizezi, așa că este important să fii atent la semnele care trebuie urmărite, să știi dacă te afli la risc crescut și ce să faci dacă ești îngrijorat. Este nevoie doar de câteva minute pentru a completa testul nostru online de sănătate a rinichilor, ca să vezi dacă ești la risc crescut. Dacă ai nelămuriri, le poți discuta cu medicul tău de familie sau poți purta o discuție cu farmacistul local”, a precizat Fiona Loud.