Cum poți plăti toate facturile dintr-un singur loc, fără comisioane și fără drumuri inutile

Pentru mulți consumatori, provocarea nu mai este găsirea unei metode de plată pentru facturi, ci gestionarea lor cât mai simplu. Facturile pentru energie electrică, gaze, apă, internet sau televiziune sunt adesea răspândite în aplicații și platforme diferite, iar asta înseamnă mai mult timp alocat unei activități repetitive.

În acest context, soluțiile care centralizează plățile și elimină costurile suplimentare devin tot mai atractive. Aircash introduce funcționalitatea de plată a facturilor direct din aplicație, oferind utilizatorilor posibilitatea de a achita utilități fără comisioane de tranzacționare, în orice moment al zilei.

Mai puțin timp pentru plata facturilor, mai mult control asupra cheltuielilor

Atunci când vine vorba despre utilități, majoritatea consumatorilor nu caută neapărat noi modalități de plată, ci soluții mai simple și mai rapide. Aircash răspunde acestei nevoi prin posibilitatea de a plăti facturi pentru energie electrică, apă, gaze, internet, televiziune și alte servicii direct din aplicație. Utilizatorii pot efectua plata în câteva secunde, prin scanarea codului QR de pe factură, fără comisioane și fără a depinde de programul unei bănci sau al unui centru de încasare.

Disponibilitatea permanentă a serviciului reprezintă un alt avantaj important. Facturile pot fi plătite 24 de ore din 24, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare, ceea ce oferă mai multă flexibilitate celor care preferă să își gestioneze finanțele în propriul ritm.

În plus, istoricul tranzacțiilor rămâne disponibil în aplicație, astfel încât utilizatorii pot verifica oricând ce facturi au fost plătite și când au fost efectuate plățile.

O singură aplicație pentru mai multe operațiuni financiare

Funcționalitatea de plată a facturilor face parte dintr-un ecosistem mai amplu dezvoltat de Aircash, construit în jurul ideii de simplificare a activităților financiare de zi cu zi.

Pe lângă plata utilităților, aplicația permite trimiterea și primirea de bani, cumpărături online și administrarea fondurilor direct din telefon. Scopul este ca utilizatorii să poată gestiona cât mai multe operațiuni financiare dintr-un singur loc, fără a fi nevoiți să alterneze între mai multe aplicații și servicii.

Pentru cei care utilizează frecvent numerar, aplicația oferă și posibilitatea alimentării contului prin intermediul unei rețele extinse de parteneri din România, inclusiv Profi, Inmedio, Un-Doi, Lukoil, Socar, PayPoint, SelfPay, Kaseria, StartPay.

Cardul Aircash Mastercard completează experiența

Un rol important în ecosistemul Aircash îl are cardul Aircash Mastercard, disponibil fără a fi necesar un cont bancar.

Cardul poate fi utilizat pentru plăți online și în magazinele fizice oriunde este acceptată rețeaua Mastercard. De asemenea, poate fi adăugat în Apple Pay și Google Pay pentru plăți contactless realizate direct cu telefonul mobil.

Administrarea cardului se realizează integral din aplicație. Utilizatorii pot seta limite de cheltuieli, pot conecta mai multe carduri la același cont și pot bloca sau reactiva instantaneu cardul atunci când este nevoie.

Pentru persoanele care caută mai mult control asupra cheltuielilor zilnice, aceste funcționalități oferă o gestionare mai simplă și mai transparentă a banilor.

O companie europeană cu peste 1,5 milioane de utilizatori

Aircash este o instituție de monedă electronică autorizată la nivel european, cu sediul în Zagreb, Croația. Compania activează în peste 15 piețe europene și deservește peste 1,5 milioane de utilizatori.

Modelul său de business este construit în jurul accesibilității și al eliminării complexității care însoțește adesea serviciile financiare tradiționale. În locul proceselor complicate și al deplasărilor la sediile fizice, utilizatorii au acces la servicii financiare direct din aplicația mobilă.

Pe măsură ce consumatorii caută modalități mai eficiente de a-și gestiona timpul și cheltuielile, beneficiile precum plata fără comisioane, accesul permanent și centralizarea operațiunilor într-o singură aplicație devin tot mai importante.

Pentru utilizatori, avantajul nu este doar faptul că pot plăti o factură mai rapid, ci că își pot administra mai simplu întreaga rutină financiară. Iar pentru Aircash, funcționalitatea de plată a facturilor reprezintă încă un pas în direcția transformării aplicației într-un instrument utilizat zilnic pentru gestionarea banilor.