 Primarul unei comune din Arad, Adrian Țolea, audiat ca suspect de Parchetul European într-un dosar privind fonduri UE. Fiul l-a reclamat | adevarul.ro
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Primarul unei comune din Arad, Adrian Țolea, audiat ca suspect de Parchetul European într-un dosar privind fonduri UE. Fiul l-a reclamat

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Primarul comunei Livada din județul Arad, Adrian Țolea, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, a anunțat luni că el și soția sa au fost audiați în calitate de suspecți la Biroul Teritorial Timișoara al Parchetului European (EPPO).

Adrian Țolea spune că dosarul vizează un proiect european de circa 30.000 de euro. FOTO: Arhivă
Adrian Țolea spune că dosarul vizează un proiect european de circa 30.000 de euro. FOTO: Arhivă

Potrivit edilului, cazul vizează un proiect cu finanțare europeană în valoare de aproximativ 30.000 de euro, derulat de soția sa în urmă cu șapte ani.

Situația în care mă aflu nu are nicio legătură cu activitatea mea publică, nici cu cea de primar și nici cu cea din trecut de la Consiliul Județean Arad”, a transmis Adrian Țolea, într-o postare pe Facebook.

Primarul susține că este vorba despre „o problemă personală, de familie” și afirmă că Denis Robert Borz, fiul soției sale, ar fi fost angajat în cadrul proiectului vizat de anchetă.

Țolea îl acuză pe fiul soției sale că se răzbună

Edilul susține că situația ar avea la bază un conflict mai vechi cu fiul soției sale, Denis Robert Borz, pe care afirmă că l-a crescut de la vârsta de patru ani.

Țolea îl acuză pe acesta că îl „hărțuiește” de aproximativ un an, după ce primarul ar fi refuzat să comită o ilegalitate în legătură cu un teren deținut de Borz în comuna Livada. Edilul mai susține că a fost implicat în nouă procese pe care le-ar fi câștigat.

Acuzațiile formulate de Adrian Țolea la adresa lui Denis Robert Borz reprezintă versiunea primarului asupra conflictului și nu sunt confirmate independent.

Suntem nevinovați și ne vom apăra în fața instanței dacă va fi cazul”, a mai transmis primarul.

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