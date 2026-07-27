Horoscop luni, 28 iulie. Fecioarele trebuie să pună piciorul în prag: au suportat prea multe de la partener

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de luni, 28 iulie. Primele șase zodii au parte de provocări în dragoste, bani și sănătate, iar pentru unele dintre ele ziua cere mai multă atenție la relațiile cu cei din jur.

Berbec

Iubire - Arătați mai mult interes pentru sentimentele celorlalți. Riscați să deveniți meschini și să primiți reproșuri.

Sănătate - Emoțiile vă influențează puternic comportamentul și vă pot face mai impulsivi.

Bani - Analizați opțiunile pe care le aveți și evitați să luați decizii importante acum. Concentrați-vă mai ales pe sarcinile individuale și evitați asocierile.

Taur

Iubire - Cineva încearcă să se apropie de voi, iar interesul brusc merită analizat cu atenție.

Sănătate - Zona gâtului poate fi mai sensibilă, iar imunitatea nu este la nivel maxim.

Bani - Sarcinile se adună și este nevoie de disciplină. Moderația vă ajută să păstrați echilibrul.

Gemeni

Iubire - O idee originală pentru timpul liber poate provoca discuții și contradicții. Negociați și încercați să găsiți un compromis.

Sănătate - Aveți grijă cum călcați, pentru că zona picioarelor poate fi mai vulnerabilă.

Bani - Sunteți generoși și aveți multe de oferit, dar riscați să depășiți limita. Fiți mai cumpătați.

Rac

Iubire - Încheierea unei relații poate deschide locul pentru o persoană care să vă ajute să mergeți mai departe.

Sănătate - Vă simțiți inspirați și creativi și aveți nevoie de activități care să vă mențină buna dispoziție.

Bani - Fiți atenți la detalii și citiți cu grijă documentele înainte de a le semna. Imaginea poate conta mai mult decât de obicei.

Leu

Iubire - Relațiile cu apropiații merg bine, dar în cazul persoanelor noi trebuie să fiți atenți la luptele de putere.

Sănătate - Sunteți neliniștiți și vreți să ieșiți din rutină. Aveți multă energie și o puteți canaliza spre deplasări sau activități noi.

Bani - Sarcinile de serviciu vă pot copleși, iar tendința de a evada în imaginație nu vă ajută să rezolvați problemele concrete.

Fecioară

Iubire - Aveți impresia că ați suportat prea multe din partea partenerului, iar unele certuri v-au făcut să vă simțiți jigniți.

Sănătate - Stresul acumulat pe parcursul zilei poate influența starea generală, așa că este important să vă menajați.

Bani - Prietenii încearcă să vă ajute, dar unele cheltuieli făcute din bani împrumutați se pot dovedi inutile.

Predicțiile pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești pot fi citite integral pe site-ul Click!.