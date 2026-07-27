 Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa Mondială. Decizia FIFA | adevarul.ro
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Peste 23 de milioane de oameni cer excluderea Argentinei de la Cupa Mondială. Decizia FIFA

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FIFA a confirmat, printr-un comunicat oficial, că analizează evenimentele petrecute imediat după fluierul final al partidei dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0, în finala Cupei Mondiale. Forul mondial încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în momentele tensionate de la finalul întâlnirii.

Argentina, contestată la nivel mondial Foto/Sportpictures
Argentina, contestată la nivel mondial Foto/Sportpictures

În imaginile apărute după meci, Leandro Paredes apare implicat într-un conflict cu mai mulți jucători ai Spaniei, mijlocașul argentinian fiind surprins în timp ce îi lovea pe Eric Garcia și Gavi. Comportamentul său, dar și atitudinea altor fotbaliști din naționala Argentinei, a stârnit numeroase reacții negative, mai ales după jocul considerat foarte agresiv al sud-americanilor pe parcursul turneului.

FIFA a delegat un procuror specializat pe etică și disciplină

Pe lângă criticile privind stilul de joc, Argentina a fost contestată și din cauza unor decizii de arbitraj despre care o parte dintre suporteri și analiști au susținut că ar fi favorizat echipa în timpul competiției, încheiate cu medaliile de argint.

Comisia Disciplinară a FIFA a delegat un procuror specializat pe etică și disciplină să investigheze potențiale încălcări ale Regulamentului Disciplinar la finalul meciului. Detalii ulterioare vor fi comunicate de către Comisia Disciplinară a FIFA odată ce raportul procurorului va fi finalizat!”, se arată în comunicatul FIFA, citat de Mirror.

Peste 23 de milioane de semnături pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială

Nemulțumirea provocată de parcursul și controversele din jurul naționalei Argentinei a dus la lansarea unei petiții online cu un obiectiv radical: eliminarea definitivă a reprezentativei din viitoarele ediții ale Cupei Mondiale.

Inițiativa a avut un ecou uriaș la nivel internațional. În mai puțin de o săptămână, petiția a adunat peste 23,3 milioane de semnături, de aproape cinci ori mai multe decât ținta inițială, stabilită la cinci milioane. Susținători din aproximativ 170 de țări și-au exprimat acordul, transformând campania „Argentina Out” într-una dintre cele mai răspândite din istoria internetului.

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