Locuitorii din localitatea Gold Hill, statul american Colorado, au fost treziți de claxoane care au răsunat ore în șir pe timpul nopții. Misterul a fost elucidat abia dimineața: vinovatul nu era un șofer nervos, ci un urs negru rămas blocat într-o mașină.

Animalul a intrat într-un SUV lăsat descuiat, a închis accidental portiera și a rămas captiv în interior, potrivit KYMA.

În încercarea de a ieși, ursul a provocat distrugeri importante în habitaclu și a apăsat în repetate rânduri pe claxon.

Vecinii, treziți de claxoane, au intervenit abia după răsărit, când au deschis portiera de la distanță, folosind o frânghie.

Ursul a părăsit imediat mașina, însă a lăsat în urmă dezastru: elemente de caroserie avariate și un airbag declanșat, relatează Vice.com, care citează aceeași sursă.

Un fenomen îngrijorăto

Incidentul din Colorado nu este unul izolat. În ultimii ani, autoritățile din mai multe state americane au raportat numeroase cazuri în care urșii au pătruns în autoturisme în căutare de hrană și au rămas blocați în interior.

Astfel de situații au fost semnalate în Colorado, Carolina de Nord, California și Connecticut. În cele mai multe cazuri, animalele au provocat pagube semnificative, distrugând scaunele, panourile interioare și sistemele de siguranță ale vehiculelor.

În regiunea Lake Tahoe din California, organizațiile pentru protecția urșilor susțin că incidentele în care animalele reușesc să deschidă vehicule sunt atât de frecvente încât au devenit o problemă recurentă pentru locuitori.

Specialiștii recomandă proprietarilor de autoturisme să nu lase alimente în mașină și să se asigure că vehiculele sunt încuiate, întrucât urșii sunt atrași de mirosurile alimentare și pot provoca distrugeri importante în încercarea de a ajunge la sursa hranei.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un urs care s-a urcat în vârful unui stâlp de electricitate din statul american New Mexico a devenit viral pe rețelele de socializare, însă povestea lui s-a încheiat tragic. Animalul a murit electrocutat.

În urmă cu câțiva ani, un pui de urs negru, în vârstă de un an, i-a uimit pe cumpărătorii care se aflau într-un magazin din orașul Frazer, Pennsylvania, SUA.

Animalul sălbatic a fost văzut în jurul orei 8:30 dimineața în parcare, acesta fiind foarte speriat de mașini. Speriat, animalul s-a îndreptat către intrarea mall-ului și a ajuns direct într-un magazin Sears, prin ușile automate. Mall-ul a fost evacuat, iar mai mulți ofițeri de conservare a vieții sălbatice au ajuns la fața locului. Nimeni nu a fost rănit.