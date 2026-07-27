ANAF verifică veniturile obținute de români în străinătate. În ce situații riscă să fie impozitați cu 70%

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește verificări privind veniturile obținute de români în străinătate și va transmite notificări persoanelor care ar putea avea obligația de a le declara în România.

Cei care nu își clarifică situația fiscală și nu pot justifica proveniența sumelor riscă impozitarea cu 70% a veniturilor considerate nejustificate, potrivit Știrilor ProTV.

Pentru anul fiscal 2025 au fost depuse declarații de către 58.524 de contribuabili, valoarea totală a veniturilor impozabile declarate depășind 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), arată dateler ANAF.

Cea mai mare parte a acestor venituri, respectiv 77%, provine din investiții.

Verificările vizează în special persoanele care au obținut venituri peste hotare, dar au rămas rezidenți fiscali în România. Specialiștii atrag atenția că românii care și-au stabilit rezidența fiscală în alt stat și au fost impozitați acolo nu datorează, de regulă, impozite suplimentare în România.

„Dacă are venituri din câștiguri la bursă, dacă și-a închiriat acolo niște imobile, dar nu și-a stabilit rezidența fiscală în țara respectivă, deci are tot în România, e legat aici de Fiscul din România, atunci el trebuie să vină și să lămurească treaba asta. Dacă nu fac treaba asta, atunci, după notificarea de conformare, o să vină o decizie de impunere din oficiu”, a explicat specialistul fiscal Cornel Grama.

În atenția Fiscului intră și premiile obținute din străinătate, pentru care există obligații declarative în anumite situații.

„Dacă cel care oferă premiul nu este o companie românească, atunci trebuie să declari singur prin declarația unică”, a declarat Alex Anghel, cofondator al unei aplicații de contabilitate.

Potrivit legislației fiscale, persoanele care nu declară veniturile realizate și nu pot demonstra proveniența sumelor în urma controalelor ANAF pot fi supuse unei impozitări de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată.