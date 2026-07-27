 Ministrul interimar al Apărării: Drona doborâtă vineri în România era de proveniență rusească. Fragmentele celorlalte două sunt analizate | adevarul.ro
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Ministrul interimar al Apărării: Drona doborâtă vineri în România era de proveniență rusească. Fragmentele celorlalte două sunt analizate

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat luni seară, 27 iulie, la B1 TV, că nu există dubii privind proveniența rusească a dronei care a pătruns vineri în spațiul aerian al României și a fost doborâtă.

Radu Miruță spune că proveniența rusească a dronei de vineri a fost confirmată. FOTO: Mediafax
Radu Miruță spune că proveniența rusească a dronei de vineri a fost confirmată. FOTO: Mediafax

România a avut intrat în spațiu aerian românesc o dronă despre care procurorul de caz a confirmat că este o dronă de proveniență rusească”, a afirmat Miruță.

Ministrul a susținut că reacția diplomatică a României este justificată, în condițiile în care țara nu se află în război, iar pătrunderea neautorizată a unei drone în spațiul său aerian reprezintă o încălcare a regulilor internaționale.

Reacție față de Rusia trebuie să fie foarte fermă”, a spus Radu Miruță. 

Analize pentru dronele doborâte sâmbătă și duminică

În cazul celorlalte două drone doborâte în weekend, proveniența nu a fost încă stabilită cu certitudine.

Cu privire la proveniența dronelor de sâmbătă și de duminică se fac analize. Așteptăm probabil în cursul zilei de mâine să primim un rezultat științific, pentru că s-au recuperat fragmente foarte mici”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

România a doborât trei drone în trei zile consecutive, după ce acestea au pătruns în spațiul aerian național.

Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian românesc din perioada 24-26 iulie.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, diplomatului i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în județul Buzău.

Totodată, acestuia i-a fost înmânată o notă verbală prin care un membru al Ambasadei Rusiei a fost declarat inacceptabil și trebuie să părăsească România în termen de cinci zile.

MAE l-a chemat, de asemenea, la București pentru consultări pe ambasadorul României la Moscova.

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