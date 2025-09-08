„Ucigașul tăcut”, boala care crește riscul de accident vascular cerebral și demență

Până la vârsta de 40 de ani, mai mult de jumătate dintre americani suferă de hipertensiune arterială, dar mulți nu sunt conștienți de acest lucru.

Hipertensiunea arterială a fost mult timp cunoscută drept ucigașul tăcut. Atunci când nu este tratată, poate fi mortală. Și este considerată o amenințare tăcută deoarece majoritatea oamenilor nu au simptome. Nu puteți simți creșterea presiunii în vasele de sânge.

Noile recomandări ale Asociației Americane a Inimii vizează un tratament precoce, inclusiv modificări ale stilului de viață și medicamente, odată ce tensiunea arterială sistolică crește peste 130/80 mm Hg, care reprezintă milimetri de mercur, o măsură a presiunii. Experții spun că este clar că, cu cât luați măsuri mai devreme, cu atât vă puteți proteja mai mult, scrie NPR.

Hipertensiunea arterială este una dintre principalele cauze ale bolilor de inimă, care reprezintă prima cauză de deces atât la bărbați, cât și la femei în SUA. Iar cercetările arată că hipertensiunea poate duce la deteriorarea vaselor mici de sânge din creier, care este legată de declinul cognitiv.

„Există o oportunitate de sănătate preventivă enormă în tratarea hipertensiunii mai devreme”, spune Dr. Jordana Cohen, nefrolog și specialist în hipertensiune la Universitatea din Pennsylvania. Ea spune că milioane de adulți din SUA ar putea beneficia de medicamente și schimbări ale stilului de viață.

„Dacă o depistați la timp și o tratați la timp, vă puteți bucura de o speranță de viață sănătoasă mult mai mare”, spune Cohen, menționând un risc redus de atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, leziuni renale și demență.

Noile orientări subliniază sfaturile vechi de zeci de ani cu privire la beneficiile unei diete sărace în sodiu, care poate fi dificil de urmat, având în vedere că mai mult de jumătate din caloriile consumate în SUA provin din alimente ultraprocesate, care tind să fie bogate în sare.

Recomandări

Pentru persoanele cu tensiune arterială sistolică (cifra superioară) de 130, recomandarea este să înceapă cu aceste modificări legate de dietă și stil de viață, apoi să treacă la medicație dacă tensiunea arterială nu se îmbunătățește.

Pentru persoanele care ating intervalul riscant al unei tensiuni arteriale sistolice de 140 sau mai mare, care este considerată hipertensiune arterială în stadiul 2, dovezile arată că începerea tratamentului cu medicamente pentru hipertensiune arterială este benefică.

„Pentru toate persoanele cu o tensiune arterială de peste 140/90 mm Hg, recomandăm începerea cu două medicamente”, a declarat pentru NPR Dr. Dan Jones, președintele comitetului de redactare a ghidului de la Asociația Inimii. Cercetările arată că un singur medicament nu este adesea suficient pentru a reduce tensiunea arterială la nivelul optim, spune el.

Jones spune că, chiar și atunci când oamenii sunt conștienți de faptul că suferă de hipertensiune arterială, mai mult de jumătate nu reușesc să o reducă la nivelul normal, care este de 120/80 mm Hg sau mai mic. Unele dintre provocări includ efectele secundare ale medicamentelor și diferențele individuale în ceea ce privește eficiența medicației, precum și refuzul unor persoane de a lua medicamente. În plus, unele persoane se luptă cu obstacolele de zi cu zi legate de schimbarea stilului de viață. Jones subliniază faptul că furnizorii de asistență medicală utilizează, de asemenea, un calculator de risc pentru a estima riscul individual de boli de inimă al unei persoane, ca parte a unui plan de tratament.

Când George Solomon a fost informat despre riscurile hipertensiunii arteriale, a ezitat să ia medicamente. „Mă simțeam bine”, spune el. Apoi, la vârsta de 63 de ani, a avut un accident vascular cerebral.

Solomon se retrăsese dintr-o carieră în poliție și se acomodase cu o nouă rutină, făcându-și timp pentru exerciții fizice și hobby-uri, cum ar fi crăpatul lemnului la ferma sa. Într-o zi, în primăvara anului 2023, a început să nu se simtă bine.

"Am urcat la etaj să mă uit la televizor, iar când m-am așezat pe scaun, nu m-am mai putut ridica. Am avut o senzație care mi-a străbătut spatele", își amintește el, și și-a pierdut sensibilitatea la braț și la picior. O ambulanță l-a dus la Spitalul Universitar Duke, în apropiere de casa sa, unde a urmat un tratament și o reabilitare pentru un accident vascular cerebral.

El estimează că acum este recuperat în proporție de 80% și că a revenit la exerciții și la munca la ferma sa. Acum își dă seama că are nevoie de un stil de viață sănătos și de medicamente pentru a preveni un alt accident vascular cerebral.

„Simt că sunt pe calea cea bună”, spune el. A slăbit și face mai multe exerciții cardio și de forță. Își împărtășește povestea în speranța că îi va încuraja și pe alții să ia măsuri.

Medicamente: Ce există, ce urmează

Există mai multe tipuri de medicamente utilizate pentru tratarea hipertensiunii. Acestea includ diureticele care ajută organismul să scape de sarea și apa suplimentare, inhibitorii ACE care ajută la blocarea producției unui hormon numit angiotensină II și ajută la relaxarea vaselor de sânge și blocantele canalelor de calciu care încetinesc mișcarea calciului în celule, ceea ce poate ajuta la scăderea presiunii.

Dar multe persoane cu hipertensiune arterială nu obțin o reducere suficientă cu medicamentele actuale, iar Cohen de la Universitatea Pennsylvania spune că există mult interes pentru o nouă clasă de medicamente care acționează prin țintirea hormonului aldosteron, care ajută la reglarea fluidelor și a sodiului în organism. O cantitate prea mare de hormon este una dintre cauzele hipertensiunii arteriale. Medicamentul nu se află încă pe piață, dar rezultatele noilor studii ar putea deschide calea către o nouă opțiune de tratament.

„În hipertensiune, nu am văzut nimic nou care să fie eficient din anii '90”, spune Cohen. Deci, un alt instrument în setul de instrumente pentru tratament ar putea fi benefic, spune ea.

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine a constatat că medicamentul care blochează aldosteronul cunoscut sub numele de baxdrostat a fost eficient în scăderea tensiunii arteriale la multe persoane care au dificultăți în a-și controla hipertensiunea.

Studiul a inclus aproximativ 800 de persoane care, în ciuda luării a două sau trei medicamente, încă nu își scăzuseră tensiunea arterială în intervalul normal. „Ceea ce am văzut este că, după 12 săptămâni de tratament, a existat o îmbunătățire de aproximativ 10 puncte a tensiunii arteriale la pacienții tratați cu baxdrostat față de efectul placebo”, a declarat pentru NPR Dr. Jennifer Brown, cardiolog la Brigham and Women's Hospital, care este unul dintre cercetătorii din spatele studiului. Studiul a fost sponsorizat de producătorul de medicamente AstraZeneca, care intenționează să împărtășească datele sale cu autoritățile de reglementare până la sfârșitul anului.

O scădere de 10 puncte a tensiunii arteriale sistolice este legată de o reducere cu aproximativ 20% a riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral și, de asemenea, de o scădere a riscului de demență.