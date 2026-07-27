Răspuns comun împotriva Rusiei: Polonia, solidaritate fermă cu România după incidentele cu drone

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că omologul său polonez, Radek Sikorski, a transmis un mesaj de solidaritate, condamnând ferm incursiunile ilegale recente în spațiul aerian al României.

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile cu ministrul polonez au vizat situația de securitate din regiune, reacțiile diplomatice la acțiunile Federației Ruse și cooperarea dintre aliații de pe Flancul Estic al NATO.

„Omologul meu polonez, Radek Sikorski, mi-a transmis condamnarea fermă a Poloniei față de recentele incursiuni ilegale în spațiul aerian al României. Am discutat despre performanța piloților Armatei Române și despre fragmentele dronei rusești recuperate de pe teritoriul nostru, despre răspunsul diplomatic al țărilor noastre față de Federația Rusă, consolidarea pachetelor de sancțiuni europene, coordonarea strânsă în cadrul NATO și intensificarea colaborării între statele de pe Flancul Estic, o prioritate diplomatică și militară comună”, a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Ministrul român a precizat că, la nivelul Uniunii Europene, statele membre au convenit recent asupra unei coordonări mai strânse în domeniul securității maritime între țările baltice și cele riverane Mării Negre, context în care Polonia are un rol important.

Oana Țoiu a evidențiat, de asemenea, relația istorică dintre România și Polonia și importanța acesteia în actualul context de securitate.

„România şi Polonia au o tradiţie de peste un secol de sprijin reciproc, inaugurată prin alianţa defensivă interbelică din 1921. Înţelegerea şi asumarea istoriei comune ne oferă o viziune clară pentru viitor”, a subliniat Oana Ţoiu.

Amintim că Ambasada Federației Ruse la București a respins acuzațiile formulate de autoritățile române privind încălcarea spațiului aerian național de către drone rusești și a criticat decizia de expulzare a unui membru al misiunii diplomatice, avertizând că măsura va avea consecințe.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Biroul de presă al ambasadei, „expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federaţiei Ruse nu va rămâne fără răspuns”.

Reacția vine după ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul incidentelor din perioada 24-26 iulie, când trei drone care pătrunseseră neautorizat în spațiul aerian românesc au fost doborâte de Armata Română.

Amintim că Ministerul român al Afacerilor Externe a precizat că ambasadorului rus i-a fost înmânată nota verbală prin care România a declarat persona non grata un membru al misiunii Federației Ruse, acesta având la dispoziție cinci zile pentru a părăsi teritoriul țării.