Un neurolog dezvăluie cele cinci suplimente care te pot scăpa de „ceața creierului”: ajută memoria și concentrarea

Un neurolog dezvăluie cinci suplimente care pot ajuta la combaterea „ceții creierului”, o stare asociată cu probleme de concentrare, uitarea unor informații și senzația de oboseală mentală.

Ceata mintala este adesea descrisa si drept senzatia de „cap greu” Foto: Shuterstock

„Ceața creierului” poate fi resimțită prin dificultăți de concentrare, uitarea unor nume sau informații și senzația că procesele mentale se desfășoară mai lent. Schimbările hormonale, stresul cronic, somnul insuficient și procesul natural de îmbătrânire pot contribui la apariția acestor manifestări, în special după vârsta de 40 de ani.

Deși alimentația echilibrată, activitatea fizică și somnul de calitate rămân esențiale pentru sănătatea creierului, unele suplimente au fost analizate pentru potențialul lor de a susține memoria, atenția și funcțiile cognitive.

Rhodiola rosea, pentru concentrare și claritate mentală

Neurologul Emily McDonald recomandă Rhodiola rosea, o plantă folosită de secole în medicina tradițională pentru combaterea oboselii și susținerea funcțiilor cognitive.

Potrivit specialistei, Rhodiola poate influența activitatea mai multor neurotransmițători, printre care dopamina, serotonina, acetilcolina și norepinefrina.

„Rhodiola crește capacitatea de concentrare, atenția, claritatea mentală și starea de spirit”, explică aceasta.

Alpha GPC și Huperzine A, legate de memoria de lucru

Pe lista suplimentelor se află și Alpha GPC și Huperzine A. Acestea sunt asociate cu activitatea acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în procesele de învățare și memorie.

Alpha GPC este un compus natural al colinei care poate traversa bariera hemato-encefalică și contribuie la sinteza acetilcolinei. Huperzine A acționează prin inhibarea descompunerii acetilcolinei.

„Ambele funcționează pentru a crește activitatea acetilcolinei, utilă pentru memoria de lucru”, explică neurocercetătoarea, potrivit hindustantimes.

Ginkgo biloba și Bacopa monnieri

Alte două plante menționate sunt Ginkgo biloba și Bacopa monnieri.

Ginkgo biloba este obținut din frunzele arborelui de ginkgo și a fost studiat pentru efectele sale asupra circulației sanguine la nivelul creierului și funcțiilor cognitive.

Bacopa monnieri, cunoscută și sub numele de brahmi , este o plantă utilizată în medicina ayurvedică. Unele cercetări au asociat-o cu îmbunătățirea memoriei și a performanțelor cognitive.

Cele două plante sunt astfel luate în calcul în contextul susținerii memoriei și combaterii senzației de „ceață mentală”.

Creatina nu este doar pentru sportivi

Creatina este cunoscută în special pentru rolul său în creșterea forței și susținerea recuperării musculare, însă substanța contribuie și la refacerea rezervelor de energie ale organismului, inclusiv la nivelul celulelor creierului.

Unele studii au sugerat că suplimentarea cu creatină ar putea avea efecte asupra memoriei pe termen scurt, oboselii mentale și performanțelor cognitive. Beneficiile ar putea fi mai importante în perioadele de privare de somn sau în timpul unor activități intelectuale intense.

Omega-3, important pentru sănătatea creierului

Ultimul supliment de pe listă este reprezentat de acizii grași Omega-3, în special DHA și EPA.

Aceștia au un rol important în menținerea sănătății celulelor creierului și în comunicarea dintre neuroni. Odată cu înaintarea în vârstă, asigurarea unui aport suficient de Omega-3 devine importantă pentru menținerea funcțiilor cognitive.

Cercetările au analizat posibilitatea ca suplimentele cu Omega-3 să contribuie la reducerea inflamației, susținerea stării de spirit și îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor executive.

Surse importante de Omega-3 sunt peștii grași, precum somonul, sardinele și macroul. Pentru persoanele care nu consumă în mod regulat astfel de alimente, administrarea unui supliment poate fi discutată cu medicul.

Chiar dacă anumite suplimente sunt studiate pentru potențialele beneficii asupra creierului, acestea nu înlocuiesc o alimentație echilibrată, mișcarea regulată și un somn suficient.

De asemenea, înainte de începerea administrării unui supliment este recomandată consultarea medicului, mai ales în cazul persoanelor care au afecțiuni medicale sau urmează tratamente. Unele suplimente pot interacționa cu medicamentele și nu sunt potrivite pentru toată lumea.