„Creierului nu-i plac mititeii”. Avertismentul neurochirurgului Vlad Ciurea despre alimentul popular iubit de români: „Cad ca un bolovan”

Micii, un preparat tradițional românesc extrem de popular, ar trebui consumați cu moderație, avertizează reputatul neurochirurg Vlad Ciurea, care atrage atenția asupra efectelor alimentației asupra sănătății creierului.

Neurochirurgul prof. dr. Vlad Ciurea atrage atenția asupra legăturii dintre alimentație și funcționarea creierului, susținând că anumite preparate tradiționale românești pot fi prea grele pentru organism și, implicit, pentru sistemul nervos.

Potrivit specialistului, creierul are nevoie de o alimentație ușoară, care să nu suprasolicite digestia și metabolismul. În acest context, el avertizează asupra consumului de mititei, unul dintre cele mai populare preparate din România, mai ales de 1 Mai.

„Când simțim mirosul lor pe grătar, suntem ghidați de instinctele ancestrale. Dar ce place stomacului nu este neapărat bun pentru creier. Creierului nu îi plac mititeii”, a declarat dr. Ciurea, potrivit CSID.

De câte ori pe an ar trebui să mâncați mici

Medicul recomandă limitarea alimentelor grase, prăjite sau intens procesate, precum și reducerea consumului de băuturi energizante, subliniind importanța hidratării și a unei diete echilibrate pentru sănătatea cerebrală.

Potrivit medicului, micii ar trebui consumați cel mult de două-trei ori pe an, deoarece compoziția lor nu este considerată benefică pentru celulele nervoase. Consumul frecvent ar putea avea efecte negative asupra funcționării creierului pe termen lung.

Dr. Ciurea subliniază că alimentația influențează direct sănătatea organismului: „De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie organismul, dar și cele rele”.

Un alt aliment pe care neurochirurgul spune că l-a eliminat din alimentație este cartoful. Deși recunoaște valoarea sa nutritivă, el susține că evită carbohidrații care, în opinia sa, nu susțin activitatea cerebrală.

„De aproximativ 10 ani nu mai consum cartofi”, a declarat medicul într-o emisiune TV.

Specialiștii în nutriție atrag însă atenția că modul de preparare este esențial: cartofii fierți sau copți pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, în timp ce variantele prăjite trebuie evitate.