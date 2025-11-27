Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă

Un ingredient prezent în numeroase produse fără zahăr ar putea fi legat de apariția unei boli hepatice cu potențial fatal. Potrivit unui studiu recent, un îndulcitor des folosit ar putea contribui la acumularea excesivă de grăsime în ficat, crescând riscul de steatoză hepatică, cunoscută sub denumirea de ficat gras non-alcoolic.

Oamenii de știință indică sorbitolul, un îndulcitor utilizat frecvent în produse dietetice sau fără zahăr, ca posibil factor de risc. Cercetările sugerează că ingestia acestui compus poate duce la acumularea lui în organism, ceea ce favorizează depunerea de grăsime în ficat.

Studiul a analizat microbiomul intestinal al peștilor zebră. Microbiomul – ecosistemul natural format din miliarde de bacterii bune – joacă un rol esențial în digestie și absorbția nutrienților.

Cercetătorii au descoperit că reducerea acestor bacterii favorizează dezvoltarea bolii hepatice, chiar și în cazul unei alimentații normale, relatează The Sun. Ca parte a procesului natural de digestie, organismul transformă glucoza în fructoză prin conversia acesteia în sorbitol în intestin, iar în mod normal, bacteriile din microbiom descompun acest sorbitol, prevenind efectele nocive.

Însă, atunci când microbiomul este afectat – de exemplu, de antibiotice sau de consumul excesiv de zahăr ori îndulcitori – sorbitolul nu mai este descompus. Acesta ajunge în ficat, unde favorizează depunerea de grăsime.

Cercetătorii concluzionează că bacteriile intestinale protejează organismul împotriva bolilor hepatice legate de zahăr, iar sorbitolul ar putea crește riscul apariției ficatului gras.

Produsele fără zahăr, la fel de periculoase?

Specialiștii avertizează că rezultatele sugerează un posibil risc: produsele fără zahăr nu sunt neapărat mai sănătoase pentru ficat, ba chiar pot fi dăunătoare în anumite condiții.

Un profesor de la Universitatea Washington explică faptul că sorbitolul este „la doar o transformare distanță de fructoză”, substanță care s-a dovedit anterior că stimulează celulele canceroase și contribuie la boala hepatică steatozică.

Chiar dacă multe persoane au bacteriile intestinale necesare pentru a procesa sorbitolul, consumul ridicat poate depăși capacitatea acestora, „împingând” excesul către ficat.

„Dacă ai bacteriile potrivite, sorbitolul nu reprezintă o problemă. Problema apare atunci când aceste bacterii lipsesc sau sunt copleșite”, explică Dr. Patti, profesor la Universitatea Washington.

Concluzia cercetătorilor

Oamenii de știință avertizează că, deși sunt necesare studii suplimentare, ideea că îndulcitorii „dietetici” sunt complet inofensivi ar putea fi greșită. Totuși, ei subliniază că riscurile îndulcitorilor artificiali sunt adesea exagerate în comparație cu efectele zahărului obișnuit.

În urma studiului, publicat în revista Science Signalling, cercetătorii recomandă moderație în consumul produselor fără zahăr și atrag atenția asupra importanței unui microbiom intestinal sănătos.