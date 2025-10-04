Video Dieta secretă a Mariei Branyas, femeia care a trăit 117 ani. Alimentul pe care-l consuma de trei ori pe zi

Când María Branyas Morera s-a stins din viață, în 2024, la venerabila vârstă de 117 ani, nu a lăsat în urmă doar amintiri. A oferit științei un dar prețios: mostre din microbiomul ei intestinal. Rezultatele i-au surprins chiar și pe cercetători: intestinul ei era la fel de divers și de bogat în bacterii benefice precum al unei persoane cu zeci de ani mai tânără. Această „semnătură microbiană” este asociată cu reziliența organismului și longevitatea. Dieta mediteraneană și obiceiul zilnic de a consuma iaurt par să fi avut un rol esențial.

Sigur, nu toți putem moșteni „gene norocoase”, însă specialiștii subliniază că modul în care ne hrănim și ne îngrijim flora intestinală ar putea fi una dintre cele mai eficiente chei pentru o viață lungă și sănătoasă.

În acest articol, vei descoperi cum microbiomul poate influența sănătatea și longevitatea, ce bacterii intestinale sunt asociate cu vitalitatea și care sunt alimentele și obiceiurile care sprijină echilibrul florei intestinale, dar și ce putem învăța din exemplul Maríei Branyas pentru a ne îngriji propriul microbiom.

Secretele longevității: gene, stil de viață și microbiom

Studiul publicat recent în Cell Reports Medicine descrie probabil cea mai detaliată analiză științifică realizată vreodată asupra unui supercentenar (persoană care depășește 110 ani). Înainte de a deceda, María Branyas a acceptat să participe la cercetări menite să dezvăluie secretul longevității sale extraordinare.

Comparând mostrele ei cu cele ale altor persoane, oamenii de știință au confirmat ceea ce se anticipase anterior: Branyas purta variante genetice rare, protectoare împotriva bolilor comune. Însă adevărata revelație a venit din altă parte – din microbiom.

Acest univers microscopic, alcătuit din bacterii, ciuperci și alte microorganisme care trăiesc în intestin, joacă un rol vital: digeră alimentele, produc vitamine, modelează imunitatea și comunică direct cu creierul. Spre deosebire de gene, microbiomul poate fi influențat semnificativ prin dietă și stil de viață.

Cu alte cuvinte, poate că nu putem controla ceea ce moștenim, dar putem decide ce cultivăm.

Microbiomul și tinerețea organismului: ce ne învață supercentenarii

De obicei, pe măsură ce îmbătrânim, diversitatea microbiomului intestinal scade: numărul speciilor microbiene se reduce, iar bacteriile benefice – precum Bifidobacterium – dispar treptat. Această pierdere de diversitate este frecvent asociată cu fragilitatea și declinul sănătății.

În cazul Maríei Branyas, însă, lucrurile au stat exact pe dos. Intestinul ei arăta la fel de „tânăr” ca al unui adult mult mai mic de vârstă și era neobișnuit de bogat în familia bacteriană Bifidobacteriaceae, în special în Bifidobacterium. La majoritatea vârstnicilor aceste bacterii dispar treptat, dar la Branyas nivelurile se mențineau ridicate – o trăsătură deja observată la alți centenari și supercentenari. Cercetătorii cred că acest microbiom excepțional de divers a contribuit la protejarea sistemului digestiv și imunitar, susținând astfel longevitatea ei extraordinară.

Bifidobacteriile sunt printre primele microorganisme care colonizează intestinul unui nou-născut și rămân benefice de-a lungul întregii vieți. Studiile le asociază cu o imunitate mai puternică, protecție împotriva tulburărilor gastrointestinale și reglarea colesterolului.

Ce conținea dieta care a susținut microbiomul femeii care a trăit 117 ani

Ce a ajutat-o pe Branyas să mențină aceste bacterii la niveluri atât de ridicate? Dieta. Ea mărturisea că mânca zilnic trei iaurturi, fiecare plin de culturi vii care favorizau dezvoltarea Bifidobacterium (bacterii benefice). În plus, urma o alimentație în stil mediteranean, frecvent asociată cu diversitatea microbiomului și cu o sănătate optimă.

Alte surse prietenoase pentru Bifidobacterium includ chefirul, kombucha și legumele fermentate, precum kimchi sau varza murată. Aceste alimente aduc probiotice – bacterii vii care colonizează intestinul și oferă beneficii sănătății. Însă probioticele au nevoie de „combustibil”.

Aici intervin prebioticele – fibre pe care noi nu le putem digera, dar care hrănesc microbii intestinali. Se găsesc din abundență în alimente precum ceapă, usturoi, praz, sparanghel, banane, ovăz și leguminoase. Împreună, probioticele și prebioticele mențin echilibrul microbiomului.

Desigur, studiul a analizat un singur caz, iar oamenii de știință nu susțin că microbiomul a fost singurul factor care a explicat viața îndelungată a Maríei Branyas. Longevitatea ei uimitoare a fost, cel mai probabil, rezultatul unei combinații complexe de factori: gene protectoare, metabolism eficient, inflamație redusă – și, foarte posibil, sprijinul unui microbiom divers și sănătos.

Rolul iaurtului în dieta Maríei Branyas, supercentenara de 117 ani

Într-o recentă intervenție pentru postul american TV CBS Evening News (VEZI VIDEO), pe tema persoanelor vârstnice din întreaga lume, dr. Manel Esteller, unul dintre cei mai influenți cercetători în domeniul epigeneticii și sănătății intestinale, a vorbit despre obiceiul Maríei Branyas de a consuma zilnic iaurt. Medicul spaniol a subliniat că acest obicei, alături de dieta mediteraneană, a fost unul dintre factorii care au susținut sănătatea și vitalitatea Maríei Branyas pe parcursul celor 117 ani de viață. Esteller a explicat că iaurtul contribuie la reducerea inflamației cronice, unul dintre factorii principali în procesul de îmbătrânire și apariția bolilor cronice.

Chiar și după studiu, unii cercetători au recunoscut că au început să includă mai mult iaurt în alimentația lor, inspirându-se din obiceiurile Maríei Branyas. Catalana însă însăși obișnuia să spună că „iaurtul dă viață”, iar viața ei extrem de lungă rămâne dovada acestei înțelepciuni simple.

Născută în 1907 în San Francisco, dar stabilită în Spania de la vârsta de opt ani, María Branyas a supraviețuit celor două războaie mondiale și două pandemii, având trei copii și 13 strănepoți. Nu a fumat niciodată, nu a consumat alcool și a urmat o dietă bogată în pește, ulei de măsline și iaurt, demonstrând cum alegeri alimentare inteligente și obiceiuri simple pot sprijini longevitatea și sănătatea pe termen lung. De asemenea, obișnuia să spună că unul dintre secretele longevității sale era să stea departe de oamenii toxici.

Microbiomul și longevitatea: ce spune știința despre bacteriile intestinale

Cercetările despre microbiom avansează cu o viteză uimitoare, însă nimeni nu știe deocamdată cum arată „microbiomul perfect”. Se știe doar că o diversitate mai mare a florei intestinale tinde să fie asociată cu o sănătate mai bună. Cazul Maríei Branyas întărește un consens tot mai evident: un microbiom divers și benefic sprijină reziliența organismului și starea de bine pe termen lung.

Deși genele nu pot fi alese, putem hrăni bacteriile „bune”, benefice, din intestin prin pași simpli: consumul de alimente fermentate – iaurturi având culturi vii, chefir, kimchi, varză murată – alături de fructe, legume, leguminoase și cereale integrale, care furnizează prebioticele necesare microbilor intestinali benefici pentru a prospera.

Un alt model dovedit este dieta mediteraneană, bazată pe legume, fructe și cereale integrale, cu ulei de măsline drept principala sursă de grăsimi și cu pește și leguminoase consumate regulat. Carnea roșie, alimentele ultraprocesate și zaharurile adăugate sunt reduse la minimum. Numeroase studii leagă acest tip de alimentație de o diversitate mai mare a microbiomului și de un risc scăzut de boli.

Pași simpli pentru un microbiom echilibrat și o viață sănătoasă

Deși nimeni nu poate garanta o viață de peste 110 ani, obiceiurile alimentare și stilul de viață adoptate de María Branyas Morera arată clar că un microbiom sănătos poate juca un rol esențial în prevenirea bolilor. Dieta bogată în alimente fermentate, prebiotice, fructe, legume, leguminoase și cereale integrale, precum și respectarea principiilor dietei mediteraneene, contribuie la menținerea unei flore intestinale diverse și echilibrate. Aceasta este asociată cu un risc mai scăzut de cancer, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

Viața Maríei Branyas rămâne o dovadă vie că longevitatea este rezultatul unei balanțe subtile între genetică, stil de viață și biologie. Nu putem controla toți factorii, dar putem avea grijă de microbiomul nostru intestinal – un pas simplu, accesibil și eficient pentru o sănătate de durată și o viață activă. Prin alegeri alimentare inteligente și obiceiuri care susțin bacteriile „bune”, fiecare dintre noi poate contribui la echilibrul microbiomului, baza unei longevități și vitalități optime.