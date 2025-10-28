Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”

Pe măsură ce vremea se răcește tot mai mult, organismul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a face față variațiilor de temperatură și virozelor specifice sezonului. Medicul Monica Pop atrage atenția că imunitatea începe de la alimentație, iar primul pas este micul dejun corect.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul oferă două sfaturi simple, dar esențiale, pentru întărirea sistemului imunitar încă de la primele ore ale dimineții.

Proteine la micul dejun – secretul unei imunități puternice

Dr. Monica Pop recomandă ca prima masă a zilei să conțină obligatoriu proteine, care stimulează celulele responsabile de apărarea organismului.

„Nu plecați niciodată de acasă fără să luați micul dejun, oricât ar fi de «mic». Dar, să conțină neapărat o proteină (ou, brânză, șuncă), pentru a activa celulele răspunzătoare de imunitate. Este ceea ce am învățat încă din facultate de la un mare medic infecționist, domnul Dr. Stetrescu!”, a scris Monica Pop, citată de Click!.

Alimente recomandate la micul dejun: ouă, brânză, șuncă slabă, iaurt grecesc, brânză cottage.

Vitamina D3 – aliatul organismului în sezonul rece

Medicul subliniază importanța suplimentării cu vitamina D3, mai ales în lunile în care expunerea la soare este redusă.

„Luați zilnic Vitamina D3. Dacă aveți posibilitatea, făceți-vă o determinare a Vitaminei D3 din sânge. Există teste la farmacie. Valoarea normală este între 30-100. Cei cu valori sub 30 să ia Vitamina D3 de 5.000. Ceilalți, minimum 2000 pe zi, chiar dacă nu ați mai făcut nicio determinare”, recomandă medicul.

Vitamina D3 contribuie la întărirea imunității, sănătatea oaselor și a dinților, prevenirea infecțiilor respiratorii.

Monica Pop afirmă că aceste două obiceiuri simple – micul dejun cu proteine și suplimentarea cu vitamina D3 – pot face diferența în sezonul rece: „Urmărind aceste 2 sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi.”

Specialiștii reamintesc că un stil de viață sănătos, hidratarea adecvată și somnul suficient ajută la un sistem imunitar puternic, capabil să facă față provocărilor din sezonul rece.