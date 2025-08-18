Video Un gastroenterolog dezvăluie o transformare surprinzătoare la față dacă renunți la zahăr timp de doar două săptămâni

Un medic renumit a dezvăluit pe TikTok ce se întâmplă cu corpul tău, la doar două săptămâni după ce renunți la zahăr.

Dr. Saurabh Sethi, un gastroenterolog specializat la Harvard, care postează sfaturi despre sănătatea intestinului pentru peste 500.000 de urmăritori, susține că renunțarea la zahăr poate avea efecte surprinzător de rapide.

„Fața ta va căpăta o formă mai naturală. Orice umflături sau retenție de lichide din jurul ochilor se vor reduce. De asemenea, vei observa și o reducere a grăsimii abdominale, pe măsură ce grăsimea din ficat începe să scadă”, a afirmat el în clipul care a strâns deja peste 10.000 de vizualizări, potrivit dailymail.

Medicul susține că eliminarea zahărului poate restabili un microbiom intestinal mai sănătos – trilioanele de microorganisme care trăiesc în tractul digestiv și joacă un rol cheie în descompunerea alimentelor și absorbția nutrienților.

„În cele din urmă, dacă aveți acnee sau pete roșii, pielea ar trebui să se îmbunătățească și să arate mai clară”, a explicat dr. Saurabh Sethi.

Un studiu realizat în 2019 pe mai mult de 8.000 de studenți din China a constatat că băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zahăr cresc „semnificativ” riscul de acnee. Alte cercetări au asociat excesul de zahăr cu acumularea de grăsime în ficat și inflamații.

Nutriționiștii au subliniat de multă vreme cum eliminarea zahărului, care poate provoca dorințe asemănătoare celor de tipul drogurilor, poate îmbunătăți sănătatea, fitnessul și chiar performanța la locul de muncă.

Dr. Samantha Coogan, lector la Universitatea din Nevada, a descris anterior efectele renunțării la dulce.

Simptomele de sevraj, cum ar fi durerile de cap, durerile de stomac și modificările intestinale, pot dura zile sau chiar săptămâni, dar, odată ce corpul se adaptează, a spus că oamenii observă adesea o funcționare mai clară a creierului, mai puține zile de boală și mai multă energie pentru exerciții fizice.

Conform dr. Coogan, părul, pielea și unghiile, de asemenea, se îmbunătățesc, somnul devine mai odihnitor și pierderea în greutate este „inevitabilă” atunci când gustările bogate în calorii sunt eliminate.

Eliminarea treptată a zahărului reduce semnificativ riscul de boli grave, în timp ce consumul excesiv poate duce la boli grave, precum: diabetul de tip 2, bolile de inimă și cancer.