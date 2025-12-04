Soluții dentare complete la DentOP - de la reabilitări complexe la tratamente preventive

La DentOP, este recunoscut faptul că fiecare pacient are nevoi diferite și că sănătatea dentară este un aspect esențial al unei vieți echilibrate.

Deși sunt cunoscuți pentru reabilitările dentare complexe realizate cu ajutorul implanturilor dentare, nu se limitează doar la acestea. Oferă o gamă largă de tratamente stomatologice, concepute pentru a răspunde tuturor cerințelor, de la prevenție la intervenții chirurgicale.

Implanturile dentare sunt o soluție eficientă și de durată pentru pierderea dinților. Cu ajutorul implanturilor, se poate restaura un dinte pierdut sau chiar o întreagă arcadă dentară, costul unui singur implant dentar pornind de la 2200 RON. La DentOP, procesul de inserare a implanturilor se realizează în condiții de maximă siguranță și confort pentru pacienți.

Intervențiile chirurgicale sunt realizate cu ajutorul Sedării Conștiente, administrată de un medic specialist anestezist, care supraveghează pacienții pe toată perioada intervenției. Astfel, aceștia nu numai că nu simt durere, dar sunt și foarte relaxați.

Prevenția este cheia unui zâmbet sănătos și frumos pe termen lung. De aceea, în cadrul clinicii oferă atât igienizări profesionale ale danturii, cât și tratamente care previn pierderea dinților, precum tratamente endodontice realizate cu ajutorul microscopului și obturații. În cazurile în care un dinte este afectat de o infecție sau de o carie profundă, tratamentul endodontic este esențial pentru a-i prelungi durata de viață.

Mai mult, încearcă întotdeauna să salveze dinții pacienților atunci când se poate, iar în cazul celor care suferă de parodontoză în stadii incipiente, apelează la tratamente potrivite - chiuretaje parodontale realizate cu ajutorul laserului. Acest tratament este precis și nedureros.

„La DentOP, nu realizăm doar tratamente, ci ajutăm pacienții să își recapete încrederea și zâmbetul. Fiecare pacient merită o abordare personalizată, iar noi suntem aici să îi sprijinim în fiecare pas al drumului lor spre un zâmbet sănătos și durabil.” - Dr Corrado Cazacu, medic specialist chirurgie dento-alveolară

Pentru a obține un diagnostic clar și un plan de tratament personalizat, pacienții sunt invitați să participe la o consultație care include, în funcție de caz, realizarea unei radiografii sau a unui computer tomograf. Costul acestei consultații este de 100 de lei, iar în urma ei se va stabili tratamentul necesar, alături de o estimare corectă a costurilor aferente. Acest demers este esențial pentru a asigura o abordare precisă și eficientă a problemelor dentare.

Lista completă de prețuri poate fi vizualizată pe site-ul clinicii, aici.