Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Secretul unei inimi mai sănătoase se află chiar în ceașca ta de cafea: condimente care protejează vasele de sânge

Publicat:

Specialiștii în nutriție spun că adăugarea a doar două condimente în cafeaua de dimineață poate susține sănătatea cardiovasculară și reduce inflamațiile din organism. 

Cafeaua este o sursă de minerale și antioxidanți FOTO: Shuterstock
Potrivit nutriționiștilor, turmericul și scorțișoara sunt condimentele vedetă care adăugate în cafea pot susține sănătatea cardiovasculară și reduce inflamațiile din organism, potrivit shefinds.

1. Turmeric

Turmericul, cu aroma sa pământie și nuanța sa intens aurie, se remarcă drept un condiment cu puternice proprietăți antiinflamatorii.

Dieteticianul Michelle Saari laudă beneficiile acestuia.

„Curcumina din turmeric nu doar că reduce riscul de boli de inimă prin îmbunătățirea funcției vaselor de sânge, dar are și efecte antiinflamatorii care contribuie la sănătatea cardiovasculară generală”, susține acesta. 

Beneficiile cardiovasculare ale turmericului merg dincolo de simpla îmbunătățire a funcției vaselor sanguine. Compușii săi antiinflamatori ajută la reducerea stresului oxidativ, un factor cheie în dezvoltarea bolilor de inimă.

Curcumina din turmeric reduce riscul de boli de inimă FOTO: Shuterstock
Adăugarea unui vârf de cuțit de turmeric în cafea (împreună cu un strop de piper negru, care îmbunătățește absorbția curcuminei) poate transforma cafeaua obișnuită într-un protector pentru inimă.

2. Scorțișoara

Scorțișoara nu este destinată doar produselor de patiserie. Acest condiment oferă numeroase beneficii, fiind bogată în antioxidanți, ajutând la reglarea glicemiei, reducerea inflamației și combaterea bacteriilor. Poate sprijini sănătatea inimii, a creierului și a sistemului digestiv. 

„Scorțișoara este benefică pentru inimă deoarece ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale-doi factori majori ai bolilor cardiovasculare- și are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii”, explică dr. Saari.

Scorțișoara ajută la reducerea colesterolului FOTO: Shuterstock
De asemenea, această mirodenie ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea circulației, fiind o alegere excelentă pentru susținerea sănătății inimii în fiecare zi.

Viață sănătoasă

