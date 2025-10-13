Condimentul care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți

Un simplu condiment ar putea fi aliatul tău secret în lupta cu kilogramele în plus. Ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant, a fost studiat pentru rolul său în accelerarea metabolismului și reducerea apetitului.

Ardeiul iute Cayenne este un soi de ardei picant, apreciat în bucătărie pentru gustul său, care poate fi cultivat în câmp deschis sau în spații protejate. Acesta conține un compus activ numit capsaicină, studiat pentru efectele sale asupra pierderii în greutate și metabolismului.

Potrivit medicilor, dietele bogate în ardei iute sunt asociate cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare. În plus, Cayenne stimulează digestia, regularitatea intestinului și diversitatea microbiană

Unele cercetări arată o legătură între capsaicină și creșterea producției de căldură a corpului, ceea ce poate accelera metabolismul pe termen scurt și poate sprijini pierderea în greutate, explică Toby Amidor, medic dietetician.

Cayenne poate reduce și apetitul, facilitând menținerea unui deficit caloric necesar pentru slăbit, însă este nevoie de mai multe studii pentru a confirma dacă efectul asupra apetitului este suficient de semnificativ, potrivit eathingwell.

O meta-analiză a 15 studii clinice a arătat că suplimentarea cu cayenne poate reduce greutatea corporală, indicele de masă corporală și circumferința taliei.

Pe lângă capsaicină, ardeiul Cayenne este o sursă excelentă de vitamine și minerale. Un ardei iute roșu oferă aproximativ 72% din valoarea zilnică de vitamina C, 48% din vitamina A, 13% din vitamina B6 și 5% din vitamina K.