„Pilula de a doua zi” ar putea reduce riscul unor forme agresive de cancer de sân la femeile tinere STUDIU

Un medicament folosit în contracepția de urgență sau în tratamentul fibromului uterin ar putea, de asemenea, să contribuie la reducerea riscului unora dintre cele mai agresive forme de cancer de sân.

Într-un nou studiu, femei cu un risc crescut de a dezvolta cancer de sân din cauza istoricului familial au luat timp de 12 săptămâni medicamentul acetat de ulipristal, cunoscut și sub numele de „pilula de a doua zi”.

Ulterior, cercetătorii au constatat o reducere a unor caracteristici asociate riscului de cancer, inclusiv activitatea anumitor celule mamare despre care se crede că reprezintă punctul de plecare pentru cancerele greu de tratat. Medicamentul a modificat, de asemenea, structura și „rigiditatea” țesutului mamar.

Cercetătorii speculează că acest lucru ar putea deschide o nouă cale de prevenire a cancerului de sân la femeile tinere, aflate înainte de menopauză. Concluziile au fost publicate pe 5 noiembrie, scrie revista Healthline.

Cum a fost desfășurat studiul

Echipa de cercetare a desfășurat studiul Breast Cancer–Anti-Progestin Prevention Study 1 (BC-APPS1) într-un singur centru, la Manchester, în Regatul Unit. Scopul lor a fost să vadă dacă blocarea hormonului progesteron ar putea reduce riscul markerilor biologici asociați cancerului de sân.

Toate participantele au fost femei cu vârste între 25 și 45 de ani, cu menstruații regulate și cu un risc moderat sau ridicat de a face cancer de sân, din cauza istoricului familial. În medie, riscul lor de-a lungul vieții era de aproximativ 1 din 4.

Fiecare a luat, zilnic, câte un comprimat de 5 miligrame de acetat de ulipristal, timp de 12 săptămâni, începând cu prima zi de menstruație. Acest medicament blochează efectele progesteronului.

Înainte de începerea și după încheierea celor 12 săptămâni de tratament, medicii au colectat mici fragmente de țesut mamar prin biopsie cu ac, primele și ultimele probe fiind prelevate din sâni diferiți. Prima biopsie a fost programată în faza ciclului în care nivelul progesteronului este în mod normal cel mai ridicat, pentru ca echipa să poată observa impactul maxim al medicamentului.

Rezultatele studiului

Rezultatul principal a fost o scădere semnificativă a creșterii celulare. În medie, 8,2% dintre celule se divizau înainte de tratament, comparativ cu doar 2,9% după aceea.

Un anumit grup celular, numit celule progenitoare luminale, a scăzut de la 43% din totalul celulelor mamare la 30% după administrarea medicamentului. Se crede că aceste celule sunt punctul de plecare pentru cancerele triplu-negative, care sunt mai agresive și mai greu de tratat. Celelalte tipuri celulare au rămas relativ neschimbate.

Studiile asupra genelor și proteinelor au arătat că medicamentul a modificat comportamentul celulelor sensibile la hormoni — cele care răspund la progesteron — și a redus producția unor proteine-cheie de colagen care contribuie la structura țesutului mamar, în special colagenul VI. Acest lucru contează pentru că modul în care colagenul este organizat influențează rigiditatea țesutului și densitatea sânului, ambele legate de riscul de cancer.

Măsurătorile fizice au confirmat aceste modificări ale țesutului: fibrele de colagen erau mai puțin strâns aliniate, iar țesutul mamar era mai moale după tratament. Per ansamblu, administrarea timp de 12 săptămâni a acetatului de ulipristal a redus creșterea celulară, a diminuat numărul de celule mamare cu risc crescut și a modificat structura țesutului în moduri asociate cu un risc mai mic de cancer, fără efecte secundare grave.

Ce spun experții despre prevenție

Deși a subliniat că sunt necesare mai multe date înainte ca acetatul de ulipristal să poată fi recomandat ca măsură preventivă, dr. Sagun Shrestha, șefă a secției de oncologie medicală la City of Hope Cancer Center, în Phoenix, Arizona, a evidențiat importanța vizitelor regulate la medicul de familie și la ginecolog și a respectării ghidurilor privind mamografiile. Shrestha nu a fost implicată în studiu.

„Fiți atente la corpul vostru și, dacă observați ceva anormal, anunțați și prezentați-vă la control cât mai devreme, pentru un diagnostic precoce al cancerului de sân”, a declarat ea pentru Healthline.

„Mâncați fructe, cereale integrale, fibre și legume și încercați să evitați alimentele procesate”, a adăugat ea.