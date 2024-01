Nutriționistul Cori Grămescu explică pașii către câștigarea luptei cu kilogramele în plus

Cel mai recent raport World Obesity Atlas al Federației Mondiale a Obezității, publicat anul trecut de Ziua Mondială a Obezității, prezice pe baza tendințelor actuale că, 51% din populația globală va fi supraponderală sau obeză până în anul 2035. Obezitatea infantilă crește mai rapid decât în cazul adulților, astfel se estimează că ratele se vor dubla în rândul băieților la 208 milioane (creștere de 100%) și mai mult decât dublarea în rândul fetelor la 175 milioane (creștere cu 125%).

Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de pilates dezvăluie ce soluții putem adopta pentru a câștiga lupta cu kilogramele în plus și pentru a învinge obezitatea.

„Cele mai recente statistici cu privire la obezitate sunt alarmante. Majoritatea populației globale (51% sau peste 4 miliarde de oameni) va fi supraponderală sau obeză până în anul 2035, dacă tendințele actuale vor predomina. Mai exact 1 din 4 oameni (aproape 2 miliarde) vor suferi de obezitate. Federația Mondială a Obezității a tras un semnal de alarmă urgent odată cu seria de previziuni privind prevalența obezității pentru perioada 2020-2035. Este absolut îngrijorător că peste jumătate din populația globală să aibă un indice de masă corporală ridicat (IMC ≥25kg/m²) până la sfârșitul acestei perioade și 1 din 4 persoane să trăiasca cu obezitate (IMC ≥30 kg/m²), comparativ cu 1 din 7 cât sunt în prezent. La fel și în ceea ce privește obezitatea infantilă care crește deosebit de rapid. Se așteaptă ca până în 2035 ratele să se dubleze în rândul băieților și să ajungă la 208 milioane, iar în rândul fetelor să crească cu 125% și să ajungă până la 175 milioane. În total, peste 1,5 miliarde de adulți și aproape 400 de milioane de copii vor trăi cu obezitate în 12 ani, dacă nu se iau măsuri urgente și semnificative. Nici România nu excelează la acest capitol, mai ales pentru că la noi finalul de an înseamnă cel puțin 2 săptămâni de vacanță și cum românii iubesc sărbătorile se îngrașă în medie între 3 și 5 kilograme, mai mult decat orice alt popor european.”, dezvăluie Cori Grămescu.

Multe persoane se luptă de foarte mulți ani cu kilogramele în plus și pe lângă aspectul fizic, dorința de a slabi aduce cu sine și recăpătarea sănătății, a vitalității și a stării de bine. Pentru a scăpa de povara kilogramelor în plus aveți nevoie de un program personalizat care să rezolve cauzele primare ale obezității, punct cu punct. Cu o dietă personalizată oricine poate să revină la o greutate corporală normală, chiar dacă are peste 20 de kilograme în plus.

Cori Gramescu explică primii pași pentru o slăbire rapidă:

Renunță la statul până noaptea tărziu la seriale sau pe telefon.

Faptul că nu dormi cum trebuie îți întreține starea de oboseală, fluctuațiile de energie de peste zi, pofta de dulce și incapacitatea de a lua decizii corecte în legătură cu alimentația, mai ales când ele contrazic poftele de moment.

Renunță la mâncarea gătită de la cantine, restaurante, fast-food.

Este suficient să citești în meniurile restaurantelor aportul caloric pe care aceste preparate îl au, de regula au de 2-3 ori mai multe calorii (în special grăsimi nesănătoase și zaharuri) decât preparatele similare gătite acasă, în maniera dietetică. Plus că sunt și de 4-5 ori mai scumpe. Păstrează ieșirile la restaurant pentru ocazii speciale și învață să iți gătești mâncarea de zi cu azi acasă.

Renunță la alcoolul băut regulat.

Indiferent de ce auzit până acum, alcoolul nu te ajută cu nimic. Ba din contră, te împiedică să te odihnești, îți agita sistemul nervos, îți blochează slăbirea și suprasolicită ficatul. Cel mai sănătos este să nu bei deloc sau să consumi alcool în mod absolut ocazional. Vei observa că ai mai multa energie, ai o capacitate de decizie mai bună și o digestie mai sănătoasă. În plus, slăbești mai repede și celulita se atenuează mai bine.