Modul în care bei cafeaua dimineața poate crește riscul de cancer STUDIU

Modul în care servești cafeaua dimineața ar putea crește riscul de cancer de până la șase ori, potrivit unui studiu elaborat de Institutul Național pentru Cancer.

Potrivit studiului, persoanele care beau opt sau mai multe cești pe zi de cafea sau ceai foarte fierbinte au un risc de 5,6 ori mai mare de a dezvolta cancer esofagian (ESCC), comparativ cu cei care nu consumă băuturi fierbinți, scrie Daily Mail.

Cercetătorii au folosit date de la peste 500.000 de participanți din UK Biobank, care au oferit informații despre consumul lor de băuturi fierbinți.

Cei care beau până la patru cești de lichide „foarte fierbinți” pe zi au un risc de a dezvolta cancer esofagian de 2,5 ori. Patru până la șase cești au fost asociate cu un risc de 3,7 ori mai mare, iar între șase și opt cești cu un risc de 4,8 ori mai mare.

Pentru băuturile doar „fierbinți” (nu foarte fierbinți), până la patru cești pe zi au crescut riscul de 1,6 ori. Patru până la șase cești pe zi au dublat riscul, șase până la opt cești au crescut riscul de 2,5 ori, iar peste opt cești au fost asociate cu un risc de trei ori mai mare.

Cercetătorii au spus că rezultatele lor, publicate în British Journal of Cancer, se bazează pe cercetări anterioare care sugerează că băuturile consumate la temperaturi mai mari de 65°C sunt „probabil cancerigene pentru oameni”.

Temperatura ideală de preparare a cafelei este, în general, între 90–96°C. Pentru ceai, variază în funcție de tip, dar de obicei se află între 80–100°C.

Totuși, oamenii beau de obicei cafeaua și ceaiul la temperaturi mai scăzute, între 49–68°C. Se crede că băuturile foarte fierbinți pot provoca leziuni prin arderea celulelor, ceea ce duce la inflamații, la deteriorarea genelor și la o probabilitate crescută de apariție a cancerului.

Vincent Ho, profesor asociat și gastroenterolog clinic la Universitatea Western Sydney, a explicat pentru The Conversation că băuturile consumate la temperaturi foarte ridicate pot deteriora celulele din mucoasa esofagului.

„Consumul în exces de băuturi foarte fierbinți poate deteriora celulele din mucoasa esofagului și, în timp, se crede că acest lucru poate favoriza dezvoltarea cancerului. Cercetătorii au propus pentru prima dată această legătură acum aproape 90 de ani.

Ceea ce știm despre cum băuturile fierbinți afectează esofagul provine în mare parte din studii pe animale. O altă teorie este că deteriorarea termică a mucoasei esofagului slăbește bariera sa naturală, crescând riscul de daune suplimentare din cauza refluxului gastric. Pe termen lung, aceste leziuni cronice pot crește șansa apariției cancerului esofagian”, a explicat acesta.

De asemenea, se consideră că țesuturile afectate de lichidele fierbinți devin mai vulnerabile la alți factori cancerigeni, precum alcoolul sau substanțele chimice din fumul de tutun.

Echipa de la Institutul Național pentru Cancer a declarat că „persoanele care preferă băuturile foarte fierbinți ar putea beneficia dacă și-ar reduce temperatura băuturilor, cel puțin în ceea ce privește riscul de cancer esofagian”.

Anul acesta, experții estimează că vor fi diagnosticate peste 22.000 de cazuri noi de cancer esofagian doar în SUA, dintre care peste 16.000 vor duce la deces.

Cancerul esofagian începe în stratul interior al esofagului și se extinde spre exterior, pe măsură ce tumora crește. Simptomele includ: dificultăți la înghițire, pierdere neintenționată în greutate, dureri sau disconfort toracic.

La început pot fi subtile, dar se agravează odată cu progresia bolii. Alte simptome posibile: tuse persistentă, răgușeală și arsuri gastrice accentuate.

Deși nu există teste de screening de rutină, cancerul poate fi diagnosticat prin endoscopie cu biopsie, investigații imagistice sau teste specializate precum Cytosponge (un burete înghițit pentru a colecta celule din esofag).

Un studiu din 2018 a stabilit că temperatura ideală pentru consumul cafelei — echilibrând riscul de arsuri esofagiene și gustul optim — este de aproximativ 58°C.