Sinner și-a dus iubita în munți. Cei doi au fost însoțiți de o blondă misterioasă

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) se află la Seul (Coreea de Sud) pentru meciul demonstrativ de sâmbătă (începe la ora 9:00 în România) contra spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), după ce a avut un final de an liniștit.

Înainte de angajamentele de pe teren, numărul 2 mondial s-a bucurat de o perioadă cu zăpadă, petrecând un Crăciun departe de camerele de filmat și plin de gesturi mici. A fost însoțit de prietena sa, Laila Hasanovic, și de familiile lor.

Sinner s-a întors în Italia, la Sesto Pusteria, cu câteva zile înainte de Crăciun, după ce s-a pregătit pentru sezonul 2026 în Dubai, alături de mentorul său, australianul Darren Cahill (60 de ani).

Jannik a acordat spațiu amplu marii sale pasiuni pe care o are în afara tenisului, schiul, chiar alături de Laila.

Cei doi au fost văzuți pe pârtii în echipament de schi, mereu în compania unei tinere blonde, probabil o rudă de-ale modelului danez.

Sinner așteaptă startul la Australian Open (18 ianuarie-1 februarie), visând la un hat-trick istoric, pentru a se apropia de primul loc în clasament.