search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză privind coșul de cumpărături al românilor în decembrie: oltenii preferă porcul, moldovenii cumpără conserve. Zona care preferă mezelurile

0
0
Publicat:

O analiză amplă realizată pe baza a 150 de milioane de bonuri fiscale emise în supermarketuri în decembrie arată un tablou îngrijorător al modului în care românii își fac cumpărăturile. În fața scumpirilor, mulți renunță la carnea proaspătă și se orientează spre mezeluri, conserve, pâine și produse gata de consum, variante mai ieftine și mai rapide, dar mai puțin sănătoase.

Oltenia s-a distanțat la consumul de carne de porc. FOTO Shutterstock
Oltenia s-a distanțat la consumul de carne de porc. FOTO Shutterstock

În ciuda faptului că decembrie este, în mod tradițional, luna fripturilor, datele arată că aproape jumătate dintre cumpărătorii de carne au ales mezelurile ambalate și conservele, potrivit Știrilor ProTv. Carnea de porc proaspătă a ajuns în doar puțin peste un sfert dintre coșuri. Statistica este influențată și de faptul că în multe zone oamenii încă taie porcul acasă sau cumpără direct de la vecini.

Oltenia este lider la consumul de carne de porc. Bucureștiul preferă mezelurile

Oltenia se distanțează ca lider la achizițiile de carne de porc, cu aproape o treime din vânzările naționale din decembrie. O tendință similară se menține și în sud și sud-vest. La polul opus se află Capitala, unde carnea de porc este cel mai puțin cumpărată. Bucureștiul compensează însă printr-un consum ridicat de mezeluri ambalate, care reprezintă 30% din vânzările naționale. Tot printre bucureșteni se înregistrează și un apetit crescut pentru pește. În Nord-Est, preferințele se orientează spre conserve și pește, în acord cu tradițiile culinare moldovenești, unde borșul de pește și saramura sunt preparate obișnuite.

Diferențele regionale se observă și când vine vorba de panificație. Oltenia conduce detașat la consumul de pâine, fiind urmată de Muntenia, unde produsele de panificație ajung să reprezinte aproape o cincime din totalul cumpărăturilor din decembrie.

În centrul, vestul și nord-vestul țării, oamenii preferă brutăriile locale sau chiar pâinea făcută acasă, motiv pentru care, în aceste zone, supermarketurile vând mai puțină pâine.

Cum se împart preferințele diferite pentru băuturi, dulciuri și legume

Particularități interesante se remarcă și la alte categorii de produse. Nord-Vestul este campion la băuturi carbogazoase, în timp ce Nord-Estul domină la vânzările de ciocolată, devenind regiunea cu cel mai mare apetit pentru dulce.

În zona de vest, cumpărăturile sunt mai orientate spre alimente sănătoase, legumele având cele mai bune vânzări din țară.

Oltenia reapare în top la iaurturi, lactate fermentate și ingrediente pentru desert, confirmând un stil de consum tradițional și bogat în preparate gătite acasă.

Specialiștii sunt de părere că românii au optat pentru două tipuri distincte de coșuri de cumpărături în luna decembrie. Unul este coșul de conveniență, preferat mai ales în mediul urban, unde oamenii aleg produse ușor de preparat, iar celălalt este coșul de bază, întâlnit în special în orașele mici și în mediul rural, acolo unde se cumpără vrac, carne de porc, ulei, zahăr și alte produse esențiale.

Diferențele sunt influențate în primul rând de puterea de cumpărare,  spun economiștii: în zonele mai bogate, consumul discreționar a scăzut mai puțin, în timp ce în regiunile cu venituri reduse oamenii s-au orientat strict spre necesități.

Pe lângă toate aceste tendințe, decembrie a fost și o lună a promoțiilor masive.  Cca. 40% dintre produsele analizate au fost vândute la reducere, semn că retailerii au încercat să atragă clienții într-o perioadă în care fiecare leu contează.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Cum economiseşti energie electrică folosind dopuri de plută: trucul e viral în Europa
playtech.ro
image
Cine este și cum arată mama lui Lisav Eissat. Anat este o femeie extrem de frumoasă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
Adevărul despre escortarea avionului lui Nicușor Dan în spațiul aerian elvețian. A fost o misiune de rutină, nu un "gest de respect"
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Soldați ai lui Saladin. Desen dintr-un manuscris francez de la 1337 (© Wikimedia Commons)
Arabii de pe vremea Cruciadelor îi considerau pe Occidentali barbari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine