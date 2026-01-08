Analiză privind coșul de cumpărături al românilor în decembrie: oltenii preferă porcul, moldovenii cumpără conserve. Zona care preferă mezelurile

O analiză amplă realizată pe baza a 150 de milioane de bonuri fiscale emise în supermarketuri în decembrie arată un tablou îngrijorător al modului în care românii își fac cumpărăturile. În fața scumpirilor, mulți renunță la carnea proaspătă și se orientează spre mezeluri, conserve, pâine și produse gata de consum, variante mai ieftine și mai rapide, dar mai puțin sănătoase.

În ciuda faptului că decembrie este, în mod tradițional, luna fripturilor, datele arată că aproape jumătate dintre cumpărătorii de carne au ales mezelurile ambalate și conservele, potrivit Știrilor ProTv. Carnea de porc proaspătă a ajuns în doar puțin peste un sfert dintre coșuri. Statistica este influențată și de faptul că în multe zone oamenii încă taie porcul acasă sau cumpără direct de la vecini.



Oltenia este lider la consumul de carne de porc. Bucureștiul preferă mezelurile

Oltenia se distanțează ca lider la achizițiile de carne de porc, cu aproape o treime din vânzările naționale din decembrie. O tendință similară se menține și în sud și sud-vest. La polul opus se află Capitala, unde carnea de porc este cel mai puțin cumpărată. Bucureștiul compensează însă printr-un consum ridicat de mezeluri ambalate, care reprezintă 30% din vânzările naționale. Tot printre bucureșteni se înregistrează și un apetit crescut pentru pește. În Nord-Est, preferințele se orientează spre conserve și pește, în acord cu tradițiile culinare moldovenești, unde borșul de pește și saramura sunt preparate obișnuite.

Diferențele regionale se observă și când vine vorba de panificație. Oltenia conduce detașat la consumul de pâine, fiind urmată de Muntenia, unde produsele de panificație ajung să reprezinte aproape o cincime din totalul cumpărăturilor din decembrie.

În centrul, vestul și nord-vestul țării, oamenii preferă brutăriile locale sau chiar pâinea făcută acasă, motiv pentru care, în aceste zone, supermarketurile vând mai puțină pâine.

Cum se împart preferințele diferite pentru băuturi, dulciuri și legume

Particularități interesante se remarcă și la alte categorii de produse. Nord-Vestul este campion la băuturi carbogazoase, în timp ce Nord-Estul domină la vânzările de ciocolată, devenind regiunea cu cel mai mare apetit pentru dulce.

În zona de vest, cumpărăturile sunt mai orientate spre alimente sănătoase, legumele având cele mai bune vânzări din țară.

Oltenia reapare în top la iaurturi, lactate fermentate și ingrediente pentru desert, confirmând un stil de consum tradițional și bogat în preparate gătite acasă.

Specialiștii sunt de părere că românii au optat pentru două tipuri distincte de coșuri de cumpărături în luna decembrie. Unul este coșul de conveniență, preferat mai ales în mediul urban, unde oamenii aleg produse ușor de preparat, iar celălalt este coșul de bază, întâlnit în special în orașele mici și în mediul rural, acolo unde se cumpără vrac, carne de porc, ulei, zahăr și alte produse esențiale.

Diferențele sunt influențate în primul rând de puterea de cumpărare, spun economiștii: în zonele mai bogate, consumul discreționar a scăzut mai puțin, în timp ce în regiunile cu venituri reduse oamenii s-au orientat strict spre necesități.

Pe lângă toate aceste tendințe, decembrie a fost și o lună a promoțiilor masive. Cca. 40% dintre produsele analizate au fost vândute la reducere, semn că retailerii au încercat să atragă clienții într-o perioadă în care fiecare leu contează.