De ce e bine să bei apă când ești la dietă

Apa minerală carbogazoasă ar putea fi mai mult decât un simplu mijloc de hidratare, aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Spitalul de Neurochirurgie Tesseikai din Japonia.

Potrivit acestora, consumul de apă minerală poate influența pozitiv modul în care organismul procesează zahărul, contribuind astfel la controlul greutății, scrie click.ro.

„Apa minerală stimulează organismul și reduce senzația de foame. Bulele se extind în stomac și prelungesc senzația de sațietate”, explică specialiștii japonezi. Totodată, dioxidul de carbon din apă, odată ajuns în sânge, este transformat în bicarbonat de către o enzimă din globulele roșii, proces care duce la un mediu mai alcalin și activează mecanisme ce optimizează metabolizarea zaharurilor.

Eficiență limitată fără dietă și sport

Cercetătorii avertizează totuși că apa minerală nu este o soluție miraculoasă pentru slăbit.

„Având în vedere această reducere minimă a glucozei, impactul CO2 din apa carbogazoasă nu este o soluție de sine stătătoare pentru pierderea în greutate. O dietă echilibrată și o activitate fizică regulată rămân componente cruciale ale gestionării durabile a greutății”, a declarat dr. Akira Takahashi, autorul principal al studiului.

De asemenea, specialiștii recomandă alegerea unei ape minerale potrivite nevoilor personale. Pentru cei care vor să slăbească, se recomandă apa carbogazoasă bogată în bicarbonat, în timp ce persoanele active au nevoie de apă bogată în calciu și magneziu. În schimb, cei cu afecțiuni renale sau tensiune crescută ar trebui să evite apele cu mult sodiu, potrivit studyfinds.

Apa minerală, în ciuda beneficiilor, vine și cu unele riscuri: poate balona, poate afecta smalțul dentar din cauza acidității și poate conține urme de plastic dacă este ambalată în sticle nepotrivite.

Concluzia? Apa minerală poate fi un sprijin real într-un stil de viață sănătos, dar nu poate înlocui alimentația corectă și mișcarea constantă. De asemenea, consumată cu moderație și integrată într-un regim echilibrat, apa minerală poate deveni un aliat discret, dar eficient, în procesul de slăbire.