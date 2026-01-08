search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
Video CTP îl acuză pe Trump de crima din Minneapolis: „El a aruncat otrava violenței armate peste America”

Publicat:

O femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal miercuri, în Minneapolis, de un agent federal de imigrație, în timpul unei ample operațiuni desfășurate de autoritățile americane. Cazul a stârnit reacții dure, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl acuză direct pe președintele Donald Trump că este responsabil, prin discursul și politicile sale, de climatul de violență care a dus la această tragedie.

CTP îl acuză pe președintele american de crima din Minneapolis FOTO: Facebook/ CTP
CTP îl acuză pe președintele american de crima din Minneapolis FOTO: Facebook/ CTP

Într-o postare publicată pe Facebook, CTP pornește de la o declarație celebră a lui Trump din campania din 2016: „Pot să împușc un om pe stradă, că așa vreau eu, și nu voi pierde niciun vot”. „Exact asta s-a întâmplat acum în Minneapolis. Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani”, scrie jurnalistul.

Comentatorul afirmă că, dincolo de cine a apăsat efectiv pe trăgaci, responsabilitatea morală îi aparține fostului președinte american. „Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii cu pistolul în mână și a împușcat-o în plină față când femeia doar a mișcat vehiculul din loc, fără intenția de a da peste cineva, în fața mașinii nefiind nimeni”, notează jurnalistul.

În opinia sa, tragedia este rezultatul unui climat de ură și violență întreținut de discursul politic. „Trump este cel care a aruncat otrava violenței armate peste America, practicând un discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor”, scrie CTP. El adaugă că femeia este victimizată a doua oară atunci când autoritățile încearcă să o transforme în vinovat: „Și care o ucide încă o dată pe femeia neînarmată, care nu punea pe nimeni în pericol, declarând-o vinovată că i s-a tras un glonț în cap”.

În încheiere, ziaristul îl citează pe președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier: „Lumea devine un cuib de tâlhari, care înșfacă ce vor”. Iar concluzia jurnalistului este tăioasă: „Nu numai cuib de tâlhari, ci și de violatori de state și ucigași, sub steagul criminalului Donald Trump”.

Ce s-a întâmplat în Minneapolis

Incidentul a avut loc miercuri, în timpul unei ample operațiuni federale în Minneapolis. Potrivit martorilor citați de MPR News, femeia se afla la volanul unui autoturism de culoare vișinie și ar fi fost împușcată de mai multe ori în față.

Citește și: Un bărbat a vrut să dea cu duba peste doi agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA. Agenții au deschis focul

Sursa video: X /@emeriticus

O martoră a spus că, după ce a fost împușcată, victima a mai parcurs aproximativ 30 de metri înainte de a lovi un stâlp de electricitate și alte vehicule. Femeia a fost văzută prăbușită peste volan și a fost transportată cu ambulanța, în timp ce paramedicii încercau să o resusciteze.

Un alt martor a declarat că agenții ICE i-ar fi strigat să „plece de acolo”, în timp ce aceasta încerca să întoarcă mașina.

Tensiuni, proteste și reacția administrației Trump

La finalul săptămânii, administrația Trump va desfășura peste 100 de agenți ai Agenției americane de protecție a frontierelor în statul Minnesota, după uciderea femeii de 37 de ani, potrivit New York Times. Agenții vor fi „redirecționați de la operațiuni din Chicago și New Orleans, iar prezența lor ar urma să dureze până duminică”, scrie cotidianul, citând documente obținute.

Joi dimineață, sute de persoane s-au adunat în fața unei clădiri din Minneapolis pentru a protesta față de circumstanțele morții femeii. Manifestanții au fost întâmpinați de numeroși polițiști înarmați, au avut loc scurte ciocniri, iar cel puțin două persoane au fost arestate, potrivit unui fotoreporter AFP. Scandând „Afară cu ICE acum!”, protestatarii contestă versiunea oficială de legitimă apărare susținută de Donald Trump și de administrația sa.

Sursa video: X/ @garrywalia_ 

Potrivit guvernului american, femeia ar fi încercat să lovească cu mașina agenți ai Serviciului de imigrare, însă această variantă este puternic contestată de autoritățile locale, între care și guvernatorul democrat Tim Walz. „Dorinţa de a coborî în stradă pentru a protesta şi a denunţa până în ce punct greşeşte această administraţie este, în acest moment, o datorie patriotică – dar acest lucru trebuie făcut în deplină siguranţă”, a declarat acesta miercuri seară.

Victima, Renée Nicole Good, era cetățean american, avea trei copii, iar în Minneapolis au apărut mai multe afișe cu fotografia ei, blondă și surâzătoare, însoțite de mesajul: „asasinată de ICE”.

