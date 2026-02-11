Războiul hibrid al Moscovei în Europa. Germania, noul front informațional

Serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) avertizează asupra unei noi campanii hibride a Kremlinului în Germania, menită să submineze sprijinul pentru Ucraina chiar înaintea și în timpul Conferinței de Securitate de la München (13–15 februarie 2026).

Potrivit GUR, serviciile speciale ruse pregătesc o operațiune de amploare care va folosi mișcări „pacifiste” pro-Kremlin pentru a organiza proteste de stradă și campanii de dezinformare, prezentate drept inițiative civice independente.

Un rol central în această acțiune revine rețelei Friedensbewegung („Mișcarea pentru Pace”), care ar urma să coordoneze manifestații anti-ucrainene și mesaje publice conforme intereselor Moscovei, scrie euromaidanpress.

Fațada păcii, agenda Kremlinului

Potrivit informațiilor furnizate de GUR, scopul campaniei este reabilitarea imaginii Rusiei, justificarea războiului de agresiune și discreditarea sprijinului occidental pentru Ucraina. Printre mesajele promovate se numără:„Sprijinirea Ucrainei provoacă Al Treilea Război Mondial”, „UE și NATO sunt agresorii”, „Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Europa”.

Friedensbewegung este o rețea descentralizată de inițiative anti-război și anti-militare, apărută în Germania Occidentală în deceniile Războiului Rece, inițial ca opoziție față de NATO și armele nucleare. Potrivit serviciilor ucrainene, în prezent cei mai activi membri ai rețelei au legături directe cu serviciile de informații ruse.

Persoane-cheie identificate de GUR

Serviciile ucrainene au nominalizat mai mulți actori centrali ai campaniei:

-Elena Kolbasnikova (născută la 20 martie 1975) – organizatoare a mitingurilor pro-Kremlin din Köln și Düsseldorf, susținătoare deschisă a regimului Putin, care a obținut cetățenia rusă în 2023.

- Max Schlund (Rostislav Tesliuk, n. 23 aprilie 1985) – partenerul Kolbasnikovei, cu legături strânse cu structuri cazace pro-ruse; a organizat acțiuni favorabile Moscovei și a fugit în Rusia după perchezițiile efectuate de procurorii germani în 2024.

-Viaceslav Seeswald – activist pro-rus care promovează constant narativele Kremlinului în Europa, prin canale Telegram și contacte cu servicii ruse și grupări de extremă dreapta.

„Pace cu orice preț”

GUR subliniază că activitățile acestor persoane sunt prezentate public drept inițiative pentru pace, însă obiectivul real este promovarea ideii de „pace cu orice preț”, inclusiv prin acceptarea capitulării Ucrainei, relativizarea crimelor de război comise de Rusia și slăbirea coeziunii occidentale.

Avertismentul vine într-un moment sensibil, în care Conferința de Securitate de la München rămâne una dintre principalele platforme de coordonare strategică a sprijinului internațional pentru Ucraina și de dezbatere a arhitecturii de securitate europene.